Con il loro sound si sono creati un ampio spazio nella musica e, nonostante una lunga assenza, non hanno mai avuto paura di scomparire: "La musica di qualità resta, anche se noi non ci siamo più", dice Tunde Adebimpe, fondatore della band. Il gruppo sarà in Italia il 22 giugno al Festival La Prima Estate, per la loro unica data nel nostro Paese. L’intervista dell’inviata a Barcellona