Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti

L'artista romagnola affiancherà il conduttore e direttore artistico in tutte e cinque le serate. Altri co-conduttori si aggiungeranno a loro alternandosi sera dopo sera
Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE), che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Per l'artista di Solarolo si tratta di un debutto in quanto sarà all'Ariston per la prima volta come co-conduttrice. A livello numerico è la nona volta che la Pausini è protagonista al Festival: dopo essere stata in gara, agli esordi della carriera nel 1993 (vinse nella sezione Novità con La Solitudine) e 1994 (arrivò terza con Strani Amori) e dopo sei presenze come superospite tra il 2001 e il 2022. Va detto che il suo nome in quel ruolo circolava da tempo, la sorpresa è che ci sarà tutte e cinque le serate. Quindi basta rotazione e sperimentazione al fianco del conduttore, ora si cercano continuità e certezze. Oltreché dall'annunciata co-conduttrice, un altro segnale in questa direzione è arrivato pochi giorni fa quando è stato ufficializzato che a bordo della nave, che sarà in rada di fronte alla Città dei Fiori, a fare da "capitano" ci sarà per tutta la durata della rassegna Max Pezzali. Carlo Conti ha così commentato la presenza al suo fianco di Laura Pausini: “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito, è un grande onore e una gioia condividere la conduzione del Festival con un’artista e una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.
LAURA PAUSINI: "SANREMO E' IL MIO DESTINO"
Sorridente e gioiosa, Laura Pausini ha così commentato l'annuncio: "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76ma edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”.
Approfondimento
Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti
©Getty
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti