Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti

Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE), che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Per l'artista di Solarolo si tratta di un debutto in quanto sarà all'Ariston per la prima volta come co-conduttrice. A livello numerico è la nona volta che la Pausini è protagonista al Festival: dopo essere stata in gara, agli esordi della carriera nel 1993 (vinse nella sezione Novità con La Solitudine) e 1994 (arrivò terza con Strani Amori) e dopo sei presenze come superospite tra il 2001 e il 2022. Va detto che il suo nome in quel ruolo circolava da tempo, la sorpresa è che ci sarà tutte e cinque le serate. Quindi basta rotazione e sperimentazione al fianco del conduttore, ora si cercano continuità e certezze. Oltreché dall'annunciata co-conduttrice, un altro segnale in questa direzione è arrivato pochi giorni fa quando è stato ufficializzato che a bordo della nave, che sarà in rada di fronte alla Città dei Fiori, a fare da "capitano" ci sarà per tutta la durata della rassegna Max Pezzali. Carlo Conti ha così commentato la presenza al suo fianco di Laura Pausini: “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito, è un grande onore e una gioia condividere la conduzione del Festival con un’artista e una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.