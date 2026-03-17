Nicolas Vaporidis diventa papà

L'attore romano diventerà padre, lo ha annunciato lui stesso in un'intervista televisiva nella quale ha svelato le sue emozioni del momento. La gravidanza arriva a distanza di poco più di un anno e mezzo dal sì con Ali Rinaldo

Nicolas Vaporidis diventerà padre, lui e Ali Rinaldo, con cui è sposato dal 2024, aspettano il loro primo figlio.

La notizia è stata data pochi giorni fa dall'attore stesso nel corso di un'intervista televisiva con Nunzia De Girolamo.

Vaporidis, che è molto riservato sulla sua vita privata, ha descritto alla conduttrice del programma Ciao Maschio le sue sensazioni a proposito della paternità, una nuova avventura per la quale si sente emozionato e pronto.

La parternità, un'idea "molto chiara, molto forte" Nicolas Vaporidis diventerà padre, un'idea che ha già cambiato la sua vita ma che sente la cambierà ancora di più quando il bambino, il suo primo figlio, nascerà.

“La vivo come un padre, un uomo che ancora non lo sa e che è legato all’idea di quello che si aspetta. L’idea ce l’ho, molto chiara, molto forte”, così Vaporidis alla sua intervistatrice in questo momento di attesa del nuovo arrivato che sta condividendo con la moglie Ali Rinaldo sulla quale è sempre rimasto molto riservato.

L'incontro con l'attuale moglie gli ha cambiato la vita, lo aveva detto lui stesso parlando del suo rapporto speciale con Rinaldo, nata in Inghilterra ma per metà italiana, della quale non si sa molto poiché entrambi vogliono proteggere la loro privacy.

Vaporidis, che nel 2022 ha vinto L'isola dei Famosi, ha sperimentato nuovi equilibri, personali e professionali, nelle ultime stagioni ma è consapevole che l'arrivo del suo primo figlio cambierà ancora una volta tutto e in meglio.

Le donne si trasformano immediatamente in madri, per gli uomini deve scattare un clic, che per molti avviene quando si stringe tra le braccia il bambino per la prima volta, racconta Vaporidis che pensa a quando la sua vita cambierà. Nessun timore, però, chiunque ci è già passato ha detto che non vorrebbe mai tornare indietro ed è convinto che anche per lui sarà un magnifico nuovo capitolo. Leggi anche Henry Cavill è diventato papà, è nato il primo figlio con Viscuso

La famiglia, le nozze, l'infanzia col nonno Nicolas Vaporidis è pronto per un nuovo inizio, così come si era detto pronto per mettere su famiglia in un'intervista rilasciata nell'estate del 2024, alla vigilia delle sue nozze in Toscana, cerimonia che si era svolta in segreto e di cui erano saltati fuori pochi scatti pubblicati dagli amici, ospiti della coppia.

L'attore ha parlato nella sua ultima ospitata televisiva della sua vita e della sua carriera, della decisione di cercare nuovi orizzonti qualche anno fa quando ha capito che il cinema non lo rendeva più felice come un tempo.

A quarantaquattro anni è molto consapevole di ciò che vuole e anche a proposito della famiglia che si sta allargando i dettagli svelati davanti alle telecamere non sono moltissimi.

L'attore ha parlato però della sua famiglia d'origine, del suo ruolo di figlio e soprattutto di nipote.

La sua figura di riferimento maschile è stata quella del nonno perchè con suo padre il rapporto è sempre stato inesistente. Durante la sua infanzia la presenza del nonno per lui è stata fondamentale. Crescendo, ha trovato poi altre figure da cui attingere esperienze e modelli di comportamento.