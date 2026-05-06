Angelina Jolie mette in vendita la sua casa a Los Angeles

L’attrice vende la sua residenza losangelina nota per la sua importanza storica, la cifra è di 29,85 milioni di dollari. La tenuta sorge su un lotto di 8.093 metri quadrati e dispone di sei camere da letto, dieci bagni completi, 1.021,93 metri quadrati di superficie abitabile e vanta viste panoramiche sulle Hollywood Hills e sull'Osservatorio Griffith

L'attrice Angelina Jolie ha messo in vendita la sua residenza di Los Angeles, in California, per 29,85 milioni di dollari. La proprietà, in vendita tramite Sotheby's International Realty, un tempo apparteneva al produttore e regista cinematografico Cecil B. DeMille ed è nota per la sua importanza storica. La tenuta sorge su un lotto di 8.093 metri quadrati e dispone di sei camere da letto, dieci bagni completi, 1.021,93 metri quadrati di superficie abitabile e vanta viste panoramiche sulle Hollywood Hills e sull'Osservatorio Griffith.

La casa del 1913 fu progettata dall'architetto B. Cooper Corbett, noto all'epoca per il suo uso innovativo del cemento e per il suo lavoro su residenze di lusso, e fu acquistata da DeMille nel 1916. Il produttore di film come "Viale del tramonto" e "Sansone e Dalila" ampliò le sue proprietà con la residenza adiacente, l'ex casa di Charlie Chaplin, nel 1920. Secondo l'agenzia immobiliare, la famiglia DeMille mantenne la proprietà fino alla fine degli anni '80. Angelina Jolie acquistò la residenza nel 2017, dopo il divorzio da Brad Pitt, per 24,5 milioni di dollari, secondo il Wall Street Journal. La vendita coincise con l'anno in cui i suoi gemelli, avuti con Pitt, compirono 18 anni. In un'intervista del 2024 con The Hollywood Reporter, l'attrice indicò che, una volta raggiunto quel traguardo, sarebbe stata pronta a vivere all'estero, poiché si trovava a Los Angeles solo per questioni legate al suo divorzio.