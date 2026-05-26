La stella del pop e regina delle rom-con ha incontrato la giovane interprete di Allie nella serie televisiva per ballare insieme al ritmo di "On the Floor", la hit che si sente in una scena dello show che è già diventato un cult

Jennifer Lopez è pazza di Off Campus, la serie televisiva lanciata in streaming lo scorso 13 maggio, disponibile in Italia su Prime Video, che è già diventato il nuovo titolo da non perdere per i teenager e il pubblico di tutte le età, in particolare, quello appassionato di storie young adult.

J.Lo è stata chiamata in causa nello show, in particolare, in una scena in cui l'attrice Mika Abdalla, interprete del personaggio di Allie Hayes, si veste come la cantante per un party di Halloween e il suo look non è uno qualsiasi: la ragazza sceglie l'iconico abito verde di Versace, il famoso "Jungle Dress" che Jennifer Lopez ha indossato per ben due volte nella sua carriera.

Allie nei panni di J.Lo si scatena al ritmo di On the Floor e in quell'occasione incrocia per la prima volta lo sguardo di quello che sarà il suo nuovo amore.

Jennifer Lopez, che ha subito commentato con entusiasmo la scena via social, adesso ha incontrato l'attrice di Off Campus e con lei ha ballato in un momento che è diventato subito virale.

J.lo su X: "Amo questo show" Jennifer Lopez fa parte del club globale dei fan di Off Campus, si era capito fin dai primissimi giorni dopo il debutto della serie in streaming quando la cantante aveva ripubblicato su X la scena che la riguarda con protagonista Mika Abdalla commentando: "Amo questo show".

Poi, sempre su X, Lopez ha ripostato alcuni contenuti di altri utenti sempre con la scena in questione: quella in cui Abdalla si scatena alla festa di Halloween (tra)vestita da J.Lo, intenta a ballare alla festa casalinga dove per la prima volta approccia Dean Di Laurentis, il giocatore di hockey che ha il volto di Stephen Kalyn.

Quella di Ally e Dean è una delle storyline più interessanti della prima stagione di Off Campus, serie televisiva tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy, e saranno proprio loro i nuovi protagonisti della seconda stagione, le cui riprese inizieranno a breve.

Mentre la serie sta conquistando il pubblico della tv in streaming, J.Lo ha incontrato Mika Abdalla per condividere un momento che celebra lo show.

Dopo essersi abbracciate con entusiasmo, Jennifer Lopez e la giovane attrice hanno ondeggiato i fianchi al ritmo di On the Floor dimostrando quanto la hit sia davvero senza tempo.

Il balletto ha messo anche a confronto la veterana e volto simbolo della commedia romantica hollywoodiana con la giovane star in ascesa della serie televisiva dello stesso genere. Vedi anche Off Campus, trailer ufficiale della serie teen. VIDEO

J.Lo con i jeans del 2001 La clip dell'incontro tra Jennifer Lopez e Mika Abdalla condivisa su tutti i social, da Instagram a TikTok dai profili delle due attrici e da quello ufficiale di Off Campus, ha contribuito ad accendere l'attenzione del pubblico sulla serie che è una delle novità della tv in streaming del mese di maggio.

Dopo Heated Rivalry, serie che ha conquistato fin dalla prima stagione il pubblico globale, Off Campus si candida a diventare il nuovo fenomeno televisivo della stagione, forte della popolarità della storia tra i lettori dei libri di Kennedy.

Off Campus racconta le vicende sentimentali e non solo di un gruppo di studenti dellla Briar University tra i quali spiccano i giocatori della squadra di hockey del campus.

Per molti il successo di Off Campus, anche da parte di un pubblico di adulti e che ha superato gli anta, è legato alla riproposizione di atmosfere tipiche dei teen drama che hanno accompagnato il pubblico di giovani negli anni a cavallo tra i due millenni.

In quell'epoca J.Lo esplodeva come stella della musica e del cinema e la superstar ha pagato un tributo a quell'epoca indossando per il suo incontro con Abdalla un capo del suo guardaroba che non è certo sfuggito ai suoi fan.

I jeans aderenti a vita bassa con la chiusura a corsetto sono gli stessi che ha indossato nel 2001 nel videoclip di Ain't It Funny.

Venticinque anni dopo a J.Lo calzano ancora alla perfezione ma il comeback del capo conferma anche che gli anni Duemila stanno tornando, sotto tutti i punti di vista, anche per i generi televisivi, non solo per l'estetica.

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