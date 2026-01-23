Heated Rivalry è uno show ideato, scritto e diretto da Jacob Tierney (attore, produttore e regista canadese, che ha già firmato la sitcom Letterkenny del 2016), una produzione Made in Canada di Accent Aigu Enternainment e Crave distribuita da Crave in Canada e da HBO Max negli Stati Uniti.

Il debutto mondiale è dello scorso novembre con i sei episodi che compongono la prima stagione il cui positivo riscontro da parte del pubblico ha portato alla conferma di una produzione in tempi brevi di una seconda e già attesa stagione.

Lo show di carattere sportivo e sentimentale, racconta le vicende agonistiche e personali dei protagonisti, Shane Hollander ed lya Rozanov, interpretati rispettivamente dagli attori Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti del trailer ufficiale disponibile in alto in questa scheda.