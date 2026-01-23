Heated Rivalry, il trailer e cosa sapere della serie tv ispirata ai romanzi di Rachel ReidSerie TV
Introduzione
Heated Rivalry è una serie televisiva del 2025 basata sulle storie contenute nei romanzi di Rachel Reid, autrice della saga di libri "Game Changer", che arriveranno nel 2026 tradotti anche in Italia.
Lo show, un teen drama a tinte queer, di cui per ora è stata distribuita solo la prima stagione composta da sei episodi, è ambientato nel mondo dell'hockey su ghiaccio, un mondo competitivo e permeato da omofobia.
Quello che devi sapere
Heated Rivalry, il trailer della prima stagione
Heated Rivalry è uno show ideato, scritto e diretto da Jacob Tierney (attore, produttore e regista canadese, che ha già firmato la sitcom Letterkenny del 2016), una produzione Made in Canada di Accent Aigu Enternainment e Crave distribuita da Crave in Canada e da HBO Max negli Stati Uniti.
Il debutto mondiale è dello scorso novembre con i sei episodi che compongono la prima stagione il cui positivo riscontro da parte del pubblico ha portato alla conferma di una produzione in tempi brevi di una seconda e già attesa stagione.
Lo show di carattere sportivo e sentimentale, racconta le vicende agonistiche e personali dei protagonisti, Shane Hollander ed lya Rozanov, interpretati rispettivamente dagli attori Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti del trailer ufficiale disponibile in alto in questa scheda.
Di cosa parla Heated Rivalry
Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storie) sono due stelle della Major League, la lega professionistica di hockey su ghiaccio in Nord America (Stati Uniti e Canada).
Contrapposti dai media, che li vogliono naturalmenti rivali in campo, i due giocatori dei Montreal Meteors e Boston Riders si conoscono fuori dall'ambito sportivo e si innamorano, sfidando i pregiudizi del loro ambiente.
La love story non può essere resa pubblica in nessun modo e i due giocatori devono mantenere il segreto.
Dal romanzo alla serie
La saga di romanzi della scrittrice canadese Rachel Reid, Game Changer, è composta da sei libri (un settimo, dal titolo The Unrivaled, è in uscita a settembre 2026).
La prima stagione della serie televisiva Heated Rivalry è l'adattamento delle vicende raccontate nel libro omonimo, il secondo della saga Game Changer, pubblicato originariamente nel 2019 (la saga letteraria è nata nel 2018).
La storia d'amore di Scott Hunter (nella serie, l'attore François Arnaud) al centro del primo libro è stata incorporata nella trama della prima stagione dello show. La serie televisiva canadese si è concentrata su Shane e Ilya.
La prossima stagione della serie, la seconda, si concentrerà sui fatti del romanzo The Long Game, che nella saga è il sesto pubblicato.
Il fenomeno social e l'ascesa di Connor Storrie e Hudson Williams
Heated Rivalry è stato accompagnato fin dalla sua uscita da un grande clamore sui social che hanno individuato nella serie un adattamento accattivante dei libri bestseller di Reid, già oggetto di discussione su BookTok, l'ala di TikTok dedicata ai libri.
La saga romance di Reid, che sfrutta il tropo narrativo enemy to lovers, è diventata ancor più virale col debutto dello show nei mesi a cavallo tra 2025 e 2026 che hanno visto l'ascesa a star globali dei due attori protagonisti della serie, Connor Storrie e Hudson Williams.
Scelti anche come presentatori sul palco dei Golden Globes 2026 di uno dei premi della serata (VEDI LE FOTO DEL RED CARPET), i due attori infiammeranno anche il conto alla rovescia dei Giochi di Milano Cortina dal momento che sono stati scelti come tedofori ufficiali.
Hudson Williams, poi, ha sfilato anche a Milano alla Fashion Week tra i modelli della passerella di Dsquared2.
Il cast della serie
Oltre ai già citati Connor Storrie ed Hudson Williams, entrambi con pochissima esperienza alle spalle, in Heated Rivalry compaiono gli attori François Arnaud, Franco Lo Presti, Callan Potter, Kolton Stewart, Robbie G.K., Christina Chang, Ksenia Daniela Kharlamova, Sophie Nélisse e Dylan Walsh.