Good Boy, trama e cast del film con Stephen Graham e Anson Boon

Nella visione del regista, Good Boy assume quindi il valore di un’allegoria sull’amore e sulle sue contraddizioni. Il legame affettivo, secondo questa prospettiva, comporta inevitabilmente dei vincoli. “Più ci si impegna con le persone, più catene ci sono. E forse va bene così. Forse è questo che sono l’amore e l’accettazione”.

Komasa osserva inoltre come, nella società contemporanea, molte persone sembrino temere proprio questi legami. A suo giudizio, il desiderio assoluto di indipendenza può spingere alcuni individui a rifiutare relazioni, famiglie e affetti pur di preservare la propria libertà personale.

“Le persone hanno così paura delle catene di questi tempi che preferirebbero essere sole, single e tagliate fuori dalle loro famiglie pur di essere libere. Ma forse finiscono solo per essere meno felici e più depresse”.