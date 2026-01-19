Milano Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate maschili. FOTO

Milano Fashion Week, le star alle sfilate maschili, da Hudson Williams a Benson Boone
Per cinque giorni Milano torna ad essere la capitale della moda globale con le presentazioni delle collezioni maschili per la stagione Autunno-Inverno 2026/2027. La città è una passerella a cielo aperto e le celebrità dominano lo street style con look che anticipano le tendenze del guardaroba dei prossimi mesi. I più attesi? I giovani protagonisti delle serie televisive più amate, dalle star di "Strager Things" ai nuovi idoli di "Heated Rivalry"
A cura di Vittoria Romagnuolo