Moda, Pitti Uomo 2026 al via da oggi a Firenze: cosa sapere

Pitti 109 ha come tema "Motion", ovvero, movimento. Una parola chiave che rappresenta la dinamicità del sistema moda e del mondo che la circonda.

Il tema centrale dell'edizione, che guida l'estetica degli spazi, rinnovati ad ogni edizione, dà la carica al settore, in sofferenza nelle ultime stagioni.

Il movimento, concetto dalle molteplici suggestioni, indica anche l'idea di ritorno, alla tradizione, nella moda e, materialmente a Firenze, punto nevralgico di incontro stagionale dei protagonisti del settore, dalle aziende ai buyer, agli addetti ai lavori.