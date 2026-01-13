Moda, Pitti Uomo 2026 al via da oggi a Firenze: cosa sapere

Introduzione
Al via martedì 13 gennaio l'edizione numero 109 dell'evento dedicato alle collezioni maschili per l'Autunno/Inverno 2026-2027 cui partecipano oltre 750 marchi nazionali ed internazionali. Dall'eleganza classica allo stile urban e contemporaneo, presentazioni, sfilate speciali e tendenze in mostra fino al 16 gennaio.
Quello che devi sapere
Pitti Uomo 109, quando si svolge e dove
Pitti Uomo edizione numero 109 è in programma da martedì 13 a venerdì 16 gennaio 2026 a Firenze, presso la Fortezza da Basso, cuore storico della manifestazione.
L'appuntamento stagionale interamente dedicato alla moda maschile riunisce 750 brand, provenienti dall'estero per circa il 47%, con le collezioni per l'Autunno/Inverno 2026-2027 esposte ai visitatori o presentate attraverso sfilate ed eventi speciali.
Il tema di questa edizione
Pitti 109 ha come tema "Motion", ovvero, movimento. Una parola chiave che rappresenta la dinamicità del sistema moda e del mondo che la circonda.
Il tema centrale dell'edizione, che guida l'estetica degli spazi, rinnovati ad ogni edizione, dà la carica al settore, in sofferenza nelle ultime stagioni.
Il movimento, concetto dalle molteplici suggestioni, indica anche l'idea di ritorno, alla tradizione, nella moda e, materialmente a Firenze, punto nevralgico di incontro stagionale dei protagonisti del settore, dalle aziende ai buyer, agli addetti ai lavori.
L'expo: 5 sezioni
Gli spazi espositivi fiorenti di Pitti Uomo 109 si dividono in 5 sezioni, composte da un mix di brand e generi.
- Fantastic Classic (Menswear formale e sartoriale)
- Futuro Maschile (Menswear d'avanguardia)
- Dinamic Attitude (Sport e Streetwear)
- Superstyling (Stili di tendenza e genderless)
- I Go Out (Outdoor & Lifestyle)
Sfilate e Guest Designer
- Sfilata speciale di Ed Mayner collezione Uomo Autunno/Inverno 2026 - Mercoledì 14 gennaio alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella
- Sfilata di Shinyakozuka, in collaborazione con la Japan Fashion Week Organization - Mercoledì 14 gennaio presso lo spazio espositivo Futuro Maschile
- Sfilata di Soshi Otsuki - Giovedì 15 gennaio al Refettorio di Santa Maria Novella,
Eventi speciali
- Visita all'installazione dell’architetto e scultore francese Marc Leschelier, “Ancient/New Site”, nel piazzale di Fortezza da Basso.
- La mostra personale dell'artista georgiano Andro Eradze "Bones of Tomorrow" al Project Space di Palazzo Strozzi e l’ex-Teatro dell’Oriuolo, sede di IED Firenze (fino al 25 gennaio 2026).
- "Innovative Accessory Challenge", di Istituto Marangoni Firenze in collaborazione con Sara Sozzani Maino.
- "Mix & Match - The Art of Making", progetti tematici di fashion design di Istituto Maodartech.
- "Salon of Excellence" by Lanificio Ermenegildo Zegna, sartoria ispirata agli sport olimpici invernali. Su invito, Hotel Savoy.
"Hi Beauty", la novità di questa edizione
All'interno della sezione Futuro Maschile, nasce lo spazio esclusivo Hi Beauty dedicato alla bellezza, frutto dell'esperienza di Pitti Immagine Fragranze.
Fusione del mondo beauty con quello della moda, esplora le nuove proposte dal panorama della skincare di lusso, della cura del corpo, delle fragranze artistiche, della profumeria di ricerca provenienti da tutto il mondo.