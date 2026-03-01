Sanremo 2026, l'ultima conferenza stampa di Carlo Conti e Sal Da Vinci

I finalisti alla prova congiunta della Sala Stampa. Si parte con Sal Da Vinci: "Sarà bellissimo andare a Eurovision, la musica è aggregazione, sfaccettature di bellezza, pace nel mondo, questa manifestazione ci deve essere e dunque ci andrò, la risposta è... per sempre sì. La mia è la vittoria della perseveranza e questa vittoria la divido con Geolier che è rimasto incompleto nel suo Sanremo. Mia moglie Paola mi ha sempre sostenuto e incoraggiato, ci conosciamo dal 1984 dopo un primo bacio a Posillipo: non ci siamo parlati tanto ma ci siamo guardati tanto, siamo in simbiosi". Sayf, secondo classificato, racconta: "Sono contento di avere avuto un riscontro, è giusto così non cerco un appiglio morale. E' stato speciale trascorrere la settimana con mia mamma e portarla sul palco è stato condividere un momento che resterà per sempre, è stata una sorpresa, non era previsto". Ditonellapiaga ha raccontato: "Non credevo neanche di essere presa a Sanremo e figurarsi dunque arrivare terza con un brano elettro-pop come il mio e con un nome impegnativo come il mio". Serena Brancale e Fulminacci vincono i due premi della critica, quello della Sala Stampa Lucio Dalla e della Sala Stampa Mia Martini. Fulminacci si dice sorpreso "del settimo posto, non mi vengono cose intelligenti per commentare questa gioia". Serena Brancale si dice "onorata di questo riconoscimento inatteso".