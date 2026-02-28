Offerte Sky
Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027

A confermate le voci circolate nelle scorse ore è stato Carlo Conti, durante la finale di questa edizione. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", ha commentato De Martino

Sarà Stefano De Martino il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'investitura è arrivata in diretta, durante la finale di questa edizione della kermesse: Carlo Conti ha raggiunto il suo successore in platea e ha dato la notizia, confermando le voci già circolate negli ultimi giorno (IL RACCONTO DELLA FINALELE PAGELLEI LOOK). "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", ha commentato De Martino. Poi si è portato la mano di Conti sul petto: "Senti qua", ha detto a indicare l'emozione.

Stefano Di Martino a Sanremo 2027: "Non vedo l'ora di mettermi al lavoro"

Il passaggio di testimone tra un conduttore e l'altro in diretta dall'Ariston è una novità: "Per la prima volta accade al festival di Sanremo", ha evidenziato Carlo Conti. "Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo  Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò  con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita", è il commento Di Martino.

