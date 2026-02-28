Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027

A confermate le voci circolate nelle scorse ore è stato Carlo Conti, durante la finale di questa edizione. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", ha commentato De Martino

Sarà Stefano De Martino il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'investitura è arrivata in diretta, durante la finale di questa edizione della kermesse: Carlo Conti ha raggiunto il suo successore in platea e ha dato la notizia, confermando le voci già circolate negli ultimi giorno (IL RACCONTO DELLA FINALE – LE PAGELLE – I LOOK ). "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", ha commentato De Martino. Poi si è portato la mano di Conti sul petto: "Senti qua", ha detto a indicare l'emozione.

Stefano Di Martino a Sanremo 2027: "Non vedo l'ora di mettermi al lavoro"

Il passaggio di testimone tra un conduttore e l'altro in diretta dall'Ariston è una novità: "Per la prima volta accade al festival di Sanremo", ha evidenziato Carlo Conti. "Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita", è il commento Di Martino.