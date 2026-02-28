Sanremo 2026, i meme più divertenti della serata cover del Festival. FOTO
La 4° serata della kermesse, dedicata ai duetti, conferma che il palco parallelo è quello dei meme. Dalla regia lontana della Rai quando riprende il bacio tra Levante e Gaia fino ai look (primo tra tutti, il paragone tra guanti di gomma per lavare i piatti e quelli rosa di Laura Pausini), ogni dettaglio diventa frame da remixare. Riscrivendo l’evento con ironia continua e stratificata, i social fanno vivere il Festival anche nel feed. Ecco il meglio dalla rete
di Camilla Sernagiotto