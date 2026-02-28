Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, i meme più divertenti della serata cover del Festival. FOTO

Musica fotogallery
10 foto
Immagini da Facebook, Instagram e X

La 4° serata della kermesse, dedicata ai duetti, conferma che il palco parallelo è quello dei meme. Dalla regia lontana della Rai quando riprende il bacio tra Levante e Gaia fino ai look (primo tra tutti, il paragone tra guanti di gomma per lavare i piatti e quelli rosa di Laura Pausini), ogni dettaglio diventa frame da remixare. Riscrivendo l’evento con ironia continua e stratificata, i social fanno vivere il Festival anche nel feed. Ecco il meglio dalla rete

di Camilla Sernagiotto

 

Spettacolo: Ultime gallery

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci

Musica

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha emozionato il pubblico con la sua musica e...

15 foto

I Pooh a Sanremo 2026, 60 anni di carriera in 22 foto

Approfondimenti

La storica band tornerà sul palco dell'Ariston in occasione della serata finale, a tre anni di...

22 foto

Giorgia Cardinaletti, chi è, da La Domenica Sportiva a Sanremo 2026

Musica

Il volto del TG1 sarà al fianco di Carlo Conti e di Laura Pausini per la serata finale della...

10 foto

Il caso Spotlight, 10 anni fa l'Oscar: curiosità e la storia vera

Cinema

Il 28 febbraio 2016 il film diretto da Tom McCarthy portava a casa anche la statuetta per la...

13 foto

Chi è Paolo Carta, il marito di Laura Pausini: la storia d'amore

Musica

Chitarrista affermato, al fianco della cantante dal 2005, Paolo Carta ha suonato sui più grandi...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Sanremo 2026, la serata finale. Scaletta, cantanti in gara, ospiti

    live Musica

    La finale vedrà sul palco tutti i 30 Big in gara, con il pubblico che voterà tramite Televoto e...

    Sanremo 2026, Fulminacci: "Sono anti scaramantico vado sotto le scale"

    Fabrizio Basso

    Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce

    Musica

    La 76ª edizione in corso al Teatro Ariston inizierà alle ore 20:40 circa e stasera, con...