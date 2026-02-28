La 76ª edizione in corso al Teatro Ariston inizierà alle ore 20:40 circa e stasera, con la finale, la chiusura sarà attorno alle 2 di notte. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le 4 Nuove Proposte. Tra i co-conduttori anche Achille Lauro, Irina Shayk, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli

La 76ª edizione del Festival di Sanremo in corso al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio (La SCALETTA della quinta serata) sotto la direzione artistica di Carlo Conti (per la quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.

Ogni giorno gli spettatori possono seguire la competizione dalle ore 20:40 circa, rispettivamente la prima serata con i 30 Big con canzoni inedite martedì 24 febbraio, la seconda serata con i primi 15 Big con canzoni inedite e le quattro Nuove Proposte mercoledì 25 febbraio, la terza serata con i secondi 15 Big con canzoni inedite e i due finalisti delle Nuove Proposte giovedì 26 febbraio, la quarta serata cover con i duetti venerdì 27 febbraio e la quinta e ultima serata con la finale sabato 28 febbraio.

La prima serata, che sarebbe dovuta finire alle ore 01:44, ha visto la conclusione poco dopo l'1:30. Gli orari della prima serata sono stati ampiamente rispettati, con 14 minuti di recupero rispetto alle previsioni, come sottolineato da Carlo Conti nella conferenza stampa del 25 febbraio.

La seconda serata è iniziata alle 20:40 e, come da programma, è finita alle 01:15, anzi: per essere precisi, tutto è finito 3 minuti prima, per l'esattezza alle ore 01:12.

La terza serata è cominciata alle 20:40 e terminata, come previsto alle ore 01:12 di notte, mentre quarta serata e finale termineranno poco dopo le ore 01:40 di notte (l'inizio è sempre alle 20.40).



La quarta serata, quella dei duetti, è cominciata alle 20:40 e si è chiusa intorno all'01:30 di notte.

La quinta serata, la finale, comincerà alle 20:40 e si chiuderà intorno alle 2:00 di notte.



Affiancano Carlo Conti come co-conduttori rispettivamente l’attore turco Can Yaman nella prima serata, il cantautore Achille Lauro, l’attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo nella seconda, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nella terza e la giornalista Giorgia Cardinaletti nella finale.



Ospiti Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli, Max Pezzali per tutte e cinque le serate sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo, e Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh in Piazza Colombo.