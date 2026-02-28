Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari

Musica
©Getty

La 76ª edizione in corso al Teatro Ariston inizierà alle ore 20:40 circa e stasera, con la finale, la chiusura sarà attorno alle 2 di notte. La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le 4 Nuove Proposte. Tra i co-conduttori anche Achille Lauro, Irina Shayk, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli

La 76ª edizione del Festival di Sanremo in corso al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio (La SCALETTA della quinta seratasotto la direzione artistica di Carlo Conti (per la quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e le quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.

 

Ogni giorno gli spettatori possono seguire la competizione dalle ore 20:40 circa, rispettivamente la prima serata con i 30 Big con canzoni inedite martedì 24 febbraio, la seconda serata con i primi 15 Big con canzoni inedite e le quattro Nuove Proposte mercoledì 25 febbraio, la terza serata con i secondi 15 Big con canzoni inedite e i due finalisti delle Nuove Proposte giovedì 26 febbraio, la quarta serata cover con i duetti venerdì 27 febbraio e la quinta e ultima serata con la finale sabato 28 febbraio.

La prima serata, che sarebbe dovuta finire alle ore 01:44, ha visto la conclusione poco dopo l'1:30Gli orari della prima serata sono stati ampiamente rispettati, con 14 minuti di recupero rispetto alle previsioni, come sottolineato da Carlo Conti nella conferenza stampa del 25 febbraio. 

 

La seconda serata è iniziata alle 20:40 e, come da programma, è finita alle 01:15, anzi: per essere precisi, tutto è finito 3 minuti prima, per l'esattezza alle ore 01:12.

La terza serata è cominciata alle 20:40 e terminata, come previsto alle ore 01:12 di notte, mentre quarta serata e finale termineranno poco dopo le ore 01:40 di notte (l'inizio è sempre alle 20.40). 
 

La quarta serata, quella dei duetti, è cominciata alle 20:40 e si è chiusa intorno all'01:30 di notte.

 

La quinta serata, la finale, comincerà alle 20:40 e si chiuderà intorno alle 2:00 di notte.


Affiancano Carlo Conti come co-conduttori rispettivamente l’attore turco Can Yaman nella prima serata, il cantautore Achille Lauro, l’attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo nella seconda, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nella terza e la giornalista Giorgia Cardinaletti nella finale.


Ospiti Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli, Max Pezzali per tutte e cinque le serate sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo, e Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh in Piazza Colombo. 

IL PRIMAFESTIVAL

Già dal 21 febbraio, subito dopo il Tg1, va in onda il PrimaFestival (LE ANTICIPAZIONI DEL FESTIVAL) la striscia quotidiana condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi che, tra anticipazioni, indiscrezioni, collegamenti e retroscena, accompagna il pubblico verso la gara del Festival di Sanremo 2026. Lunedì 23 febbraio ha seguito inoltre in diretta dal Blue Carpet all’esterno del Teatro Ariston la sfilata dei 30 Big in gara

Approfondimento

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita cantanti nella prima serata

IL DOPOFESTIVAL

Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, intorno alle ore 01:30 di notte, subito dopo la chiusura delle serate del Festival di Sanremo 2026, torna anche l’appuntamento con il DopoFestival, condotto da Nicola Savino con l’aiuto di Aurora Leone, Federico Basso e del maestro Enrico Cremonesi. Nel Teatro del Casinò di Sanremo, sede storica della prima edizione del 1951, ospita con ironia giornalisti e cantanti in gara.

Approfondimento

Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima volta

SOTTO SANREMO

Dal 23 febbraio al 1º marzo, in esclusiva in streaming, ci sono anche le sette puntate di Sotto Sanremo, condotte da Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi da una base allestita in un bunker urbano sotto il Teatro Ariston che, con il linguaggio dei social e della Generazione Z, raccontano tutto quello che accade al di là della diretta ufficiale tra aneddoti, reazioni e dettagli più curiosi.

Approfondimento

Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni
FOTOGALLERY

©Getty

1/23
Musica

I cantanti di Sanremo 2026, chi ha partecipato più volte al Festival

Se volete scoprire chi sono i veterani del Festival, ecco la classifica degli artisti in gara per questa edizione della kermesse canora, ordinata in base al numero totale di partecipazioni (comprendendo anche quella di quest'anno). La graduatoria mostra chi ha calcato più volte il palco dell'Ariston, mostrandovela in ordine crescente. In fondo alla gallery scoprirete coloro che si piazzano sul podio... Secondo voi ne ha collezionati più Patty Pravo o Arisa? Fedez o Francesco Renga?  A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Sanremo 2026, la serata finale. Scaletta, cantanti in gara, ospiti

live Musica

La finale vedrà sul palco tutti i 30 Big in gara, con il pubblico che voterà tramite Televoto e...

Sanremo 2026, Andrea Bocelli: "Duetterei con mio figlio ma non so lui"

Fabrizio Basso

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci

Musica

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha emozionato il pubblico con la sua musica e...

15 foto

Punti Fantasanremo 2026, i bonus e i malus della quarta serata

Musica

LDA e AKA 7even sono letteralmente in fuga, con Dargen D'Amico che - al secondo posto - è più di...

I Pooh a Sanremo 2026, 60 anni di carriera in 22 foto

Approfondimenti

La storica band tornerà sul palco dell'Ariston in occasione della serata finale, a tre anni di...

22 foto

Spettacolo: Per te