I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival
Se volete scoprire chi sono i veterani del Festival, ecco la classifica degli artisti in gara per questa edizione della kermesse canora, ordinata in base al numero totale di partecipazioni (comprendendo anche quella di quest'anno). La graduatoria mostra chi ha calcato più volte il palco dell'Ariston, mostrandovela in ordine crescente. In fondo alla gallery scoprirete coloro che si piazzano sul podio... Secondo voi ne ha collezionati più Patty Pravo o Arisa? Fedez o Francesco Renga?
A cura di Camilla Sernagiotto