Leo Gassmann è al 9° posto con 3 partecipazioni totali, incluso il 2026. Canta Naturale. Il brano è un grido d’amore e un invito ad andare oltre le apparenze. Sul palco, Leo trasmette freschezza e autenticità, catturando l’attenzione con la forza emotiva della sua voce e della sua presenza scenica. Questa è la sua terza volta al Festival, consolidando la sua esperienza e dimostrando come il suo stile sia ormai riconoscibile al pubblico dell’Ariston.