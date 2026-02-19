È online l’asta benefica lanciata da ActionAid e TV Sorrisi e Canzoni con i cimeli donati dagli artisti in gara, dal cappello di J-Ax agli occhiali di Dargen D’Amico, passando per le zeppe di Malika Ayane. Il ricavato servirà ad ampliare un centro antiviolenza in Uganda, in un Paese dove meno di 20 strutture provano a contrastare un’emergenza silenziosa che colpisce migliaia di donne

Al Festival di Sanremo, (qui tutti i testi delle canzoni) dove ogni dettaglio diventa narrazione – un outfit, uno sguardo, un accessorio che cattura la scena – torna anche l’impegno sociale di ActionAid, charity partner ufficiale di TV Sorrisi e Canzoni. L’organizzazione lancia un’asta benefica su CharityStars, trasformando alcuni oggetti simbolo degli artisti in gara in strumenti di aiuto concreto per un centro antiviolenza in Uganda.

I cimeli diventano racconto: dal cappello di J-Ax alle zeppe di Malika Al Sorrisi The Beach Club, nuovo spazio affacciato sul Festival e per la prima volta aperto anche al pubblico, sono esposti alcuni dei cimeli messi all'asta da ActionAid. In evidenza il cappello a tesa larga di J-Ax, gli occhiali di Dargen D'Amico e le zeppe limited edition di Malika Ayane, tre oggetti che richiamano immediatamente lo stile dei rispettivi artisti. Accanto ai pezzi, una selezione di copertine storiche di TV Sorrisi e Canzoni, autografate durante la settimana, completa l'allestimento con un tocco più "di atmosfera" sanremese.

Un'asta per proteggere donne e bambine Dietro l'atmosfera frizzante del Festival e la curiosità attorno ai cimeli, l'iniziativa di ActionAid mantiene il suo cuore più urgente: sostenere l'ampliamento di un centro antiviolenza a Kapchorwa, nel nord-est dell'Uganda. Non si tratta solo di raccogliere fondi, ma di garantire che donne e bambine possano trovare un luogo sicuro in cui chiedere aiuto, ricevere supporto psicologico e avviare percorsi di tutela legale. In molti casi, questi centri rappresentano l'unico rifugio possibile per chi fugge da violenze domestiche, matrimoni forzati o abusi radicati nelle dinamiche sociali locali. "Il nostro obiettivo è trasformare la visibilità del Festival in un gesto concreto", spiegano da ActionAid, sottolineando come la potenza mediatica di Sanremo consenta di sensibilizzare anche chi, forse, non si imbatte spesso nel tema dei diritti femminili in Africa. È un'asta che, nella forma, appare leggera e pop; ma nel contenuto, affronta una delle emergenze più serie del continente africano.