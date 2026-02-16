Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata

I conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono Laura Pausini e Can Yaman. La cantante - tra le voci più riconoscibili della musica italiana - e l'attore turco saliranno sul parco dell'Ariston martedì 24 febbraio. Non solo: Pausini sarà la co-conduttrice dell'intero festival. Yaman è invece il primo attore internazionale a co-condurre una serata del Festival, ed è il primo attore turco sul palco dell'Ariston: un vero e proprio record, segnato ancor prima che il Festival cominci. "Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato", ha spiegato Laura Pausini. "Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere al fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina".