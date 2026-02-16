Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata

Introduzione
La 76esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Dopo il forfait di Pucci, ecco chi affiancherà il conduttore Carlo Conti nelle diverse serate.
Quello che devi sapere
I conduttori della prima serata
I conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono Laura Pausini e Can Yaman. La cantante - tra le voci più riconoscibili della musica italiana - e l'attore turco saliranno sul parco dell'Ariston martedì 24 febbraio. Non solo: Pausini sarà la co-conduttrice dell'intero festival. Yaman è invece il primo attore internazionale a co-condurre una serata del Festival, ed è il primo attore turco sul palco dell'Ariston: un vero e proprio record, segnato ancor prima che il Festival cominci. "Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato", ha spiegato Laura Pausini. "Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere al fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina".
I conduttori della seconda serata
Mercoledì 25 febbraio, a co-condurre il Festival di Sanremo saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Oltre, ovviamente, a Laura Pausini. "Pilar Fogliati sarà con noi nella seconda serata, con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, ci divertiremo in questa grande festa del mercoledì", ha anticipato Carlo Conti, confermando la presenza dell'attrice (protagonista di Cuori), del cantante e del comico. Lauro, concorrente e ospite del Festival nelle edizioni passate, partecipa ora con un ruolo inedito. "Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo", ha detto Conti. Lillo, invece, è la quota comica dell'edizione. La sua presenza, il conduttore l'ha annunciata con una telefonata postata sui social. Una telefonata che, oltre a Lillo, coinvolgeva anche Andrea Pucci (poi ritiratosi a seguito delle polemiche).
I conduttori della terza serata
La terza serata del Festival di Sanremo 2026 sarà tutta al femminile, per quanto riguarda la co-conduzione. Giovedì 26 febbraio, sul palco ci saranno infatti Laura Pausini e la super top model Irina Shayk. "Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì, insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla": queste le parole di Carlo Conti, a proposito della sua presenza.
I conduttori della quarta serata
Venerdì 27 febbraio, accanto a Laura Pausini ci sarà Nino Frassica. L'amatissimo comico italiano sarà sul palco dell'Ariston per strappare risate, ma anche per promuovere Sanremo Top, su Rai 1 il 7 e 14 marzo (la trasmissione sarà condotta proprio da lui insieme a Carlo Conti).
I conduttori della finale
Sabato 28 febbraio, a co-condurre con Carlo Conti ci sarà Laura Pausini. "Ho sempre l’ansia perché è il palco più importante d’Italia, e voglio dare il massimo, ma alla fine non canto bene, per l’agitazione mi si secca la bocca e mi innervosisco. Ecco il motivo per cui non sono più tornata in gara e non ho mai accettato la conduzione", ha detto la cantante, a proposito della sua lunga assenza dall'Ariston. Dopo la proposa di Carlo Conti, Pausini ha raccontato di aver chiamato Pippo Baudo. "Ma ci stai ancora pensando? Sono anni che te lo ripeto, devi provare, sei pronta". Parole che, per lei, sono state una benedizione. E l'hanno convinta.