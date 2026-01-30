Can Yaman, i test antidroga sono negativi

" Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me ": così Can Yaman scriveva su Instagram, subito dopo il suo rilascio e il ritorno in Italia. "Per favore non fate l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze, in un periodo in cui la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose ? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia già il giorno dopo".

Le parole di Can Yaman

Intervistato dal magazine americano No Intervals, Can Yaman ha smentito d'essere stato arrestato. "Voglio precisare che non c'è stato alcun arresto", ha detto. Rilasciato poche ore dopo il fermo, Yaman ha poi spiegato a proposito di quella sera: “È un locale dove vado sempre. È un posto dove le persone mi conoscono, faccio tante foto, non è una novità che io sia lì. Faccio cinquecento foto, giorno e notte. Quindi sapevano che ero lì e quello era un normale controllo di routine“, ha detto. Quando la polizia è arrivata, l'ha perquisito ma non ha trovato niente. "Mi hanno fermato perché sono famoso. Loro fanno quello, devono controllare. È la loro procedura. Non so perché lo abbiano fatto ma non hanno trovato niente su di me. Il che è normale. E poi mi hanno lasciato andare in pochissimo tempo”, ha specificato, smentendo le notizie riportate dalla stampa turca.

Yaman si è mostrato da subito collaborativo con la polizia: ha mostrato il suo cellulare, consegnando le password per accedervi, si è sottoposto ai test. Test che, oggi, si sono rivelati negativi.