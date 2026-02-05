Laura Pausini presenta Io Canto 2: “Voglio portare unione"

Laura Pausini presenta Io Canto 2: “Voglio trasmettere un messaggio di unione e serenità”Musica ©Getty
A fine mese Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. Dopo l’invito di Carlo Conti, l’artista ha chiamato Pippo Baudo: “Mi ha detto ‘Non ci devi pensare, te l’ho già detto più di una volta che sei pronta. Vai!’”. Inoltre, venerdì 6 febbraio Laura Pausini pubblicherà il nuovo album Io Canto 2 e si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
Laura Pausini ha incontrato la stampa per presentare i suoi numerosissimi progetti imminenti: il nuovo album Io Canto 2, la co-conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, l’esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina e l’undicesimo tour mondiale. L’artista ha parlato della telefonata a Pippo Baudo prima di accettare la co-conduzione della kermesse musicale: “La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto ed è come se ora questo cerchio si chiudesse”.
io canto 2, laura pausini: “Facciamo musica, non la guerra!”
La telefonata a Pippo Baudo, una nuova tournée mondiale e l’album Io Canto 2 in uscita venerdì 6 febbraio. Laura Pausini ha presentato i numerosi progetti alla stampa: “Nell’ultimo anno mi sento molto più serena, calma e in pace con me stessa. Vorrei far arrivare questa sensazione trasmettendo un messaggio di unione e serenità”. A poche settimane dall’uscita del singolo La dernière chanson (Due Vite) con Julien Lieb, l’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo brano 16 marzo con Achille Lauro. Il nostro incontro.
A fine mese tornerai sul palco del Teatro Ariston affiancando Carlo Conti al Festival di Sanremo
Innanzitutto, devo dire che sono quindici anni che mi chiedono di presentare il Festival, ma ho sempre detto di ‘no’. Cos’è cambiato? È successo che Carlo Conti, una persona molto speciale, mi ha trasmesso una sensazione di calma che prima non avevo mai provato. Poi, negli anni ho avuto la fortuna di conoscere il mondo della conduzione. Dopo l'incontro di nascosto con Carlo in un hotel di Roma, ho fatto una chiamata. Ho telefonato a Pippo Baudo, una delle pochissime persone a conoscenza di questo invito. Lo avevo detto soltanto a mio marito e alla mia manager. Pippo mi ha detto ‘Non ci devi pensare, te l’ho già detto più di una volta che sei pronta. Vai!'.
Sarà un ritorno sul palco del 1993
Mi sento protetta da Pippo, sono nata lì nel 1993 con La Solitudine. Se quell’anno non ci fosse stato lui alla Direzione Artistica, non so se mi avrebbero scelto. La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto ed è come se ora questo cerchio si chiudesse. Era da un po’ di tempo che mi diceva di buttarmi nella conduzione, ma in Italia ho sempre un po’ di paura, però ora, forse, sono diventata matura.
Pronta?
Mi sono preparata fisicamente, ho fatto un sacco di palestra e ho seguito un’alimentazione adeguata, ma non sto parlando di cibo, ma di una dieta social. Anche sotto consiglio di Carlo Conti, ho deciso di fare una pausa dai social provando inizialmente per una settimana. Non sono completamente sparita perché ogni tanto leggo, ma mi sento come se avessi fatto una doccia: più pulita, libera e sana.
Una decisione per proteggere te stessa
Appena ci svegliamo, tutti i giorni riceviamo notizie legate all’odio, alla violenza e alle guerre. Sono tutte notizie tristi e negative che non ti danno quella luce di cui hai bisogno per iniziare la giornata. Poi se entri sui social ci sono tante persone che sfogano odio usando frasi pesanti. Io che sono abbastanza emotiva non la vivo serenamente, non so più affrontare bene neanche il luogo dove mi sento più libera e felice: il palcoscenico.
Approfondimento
Io Canto 2: Laura Pausini e l’amore eterno per la canzone italiana
Un periodo non scevro di polemiche
Sono forte sul palco, ma quando scendo è facile colpirmi e farmi cadere. Inutile evitarlo, tutte le polemiche dell’ultimo periodo mi hanno ferita abbastanza. La prima polemica con Gianluca Grignani è montata come un incontro di boxe, quando la realtà è veramente diversa. Ora, addirittura, ci si aspetta uno scontro al Festival di Sanremo dove sarà ospite alla serata delle cover. Io canto le sue canzoni perché sono sua fan, è un cantautore che stimo tantissimo. Spero veramente che per lui Sanremo sia una bella opportunità e che porti fortuna alla sua carriera. È davvero un cantautore straordinario.
In seguito, il brano La dernière chanson (Due Vite) con Julien Lieb è finito al centro delle polemiche
Recentemente è uscito il singolo La dernière chanson (Due Vite) che per fortuna Marco Mengoni ha amato molto. Ho trovato questa versione italo-francese e ho deciso di cantarla con Julien Lieb. È un omaggio. Il mio obiettivo è utilizzare me e il mio amore per la musica italiana e per questi artisti per far conoscere canzoni in Paesi dove non sono uscite.
Venerdì ti esibirai alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
Noi cantanti siamo molto simili agli sportivi. In questi anni ho conosciuto il significato di studiare, applicarsi e avere molta disciplina. Sono emozionata di conoscere questo mondo e di poter cantare per loro. Sto aspettando questo momento con molta ansia positiva. Sono una privilegiata italiana che potrà partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, farò una cosa che non ho mai fatta prima.
Infine, a marzo partirai per il nuovo tour mondiale
Nell’ultimo anno mi sento molto più serena, calma e in pace con me stessa. Vorrei far arrivare questa sensazione trasmettendo un messaggio di unione e serenità. Facciamo musica, non la guerra!
Questa la tracklist di Io Canto 2:
Ritorno ad amare
Quanno chiove
Quem de nós dois con Ana Carolina e Ferrugem
Dettagli
Immensamente
16 marzo con Achille Lauro
Hai scelto me
La Isla Bonita
E poi
Felicità con Lucio Dalla
Já sei namorar
Ma che freddo fa con Annalisa
Un senso
Non sono una signora
Ci vorrebbe il mare
La dernière chanson (Due Vite) con Julien Lieb
Wenn du an wunder glaubst
DELUXE
Fratello sole Sorella Luna
O céu dentro de um quarto
Il cielo in una stanza
This world we love in
Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura
I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Snoop Dogg