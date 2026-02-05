Laura Pausini presenta Io Canto 2: “Voglio portare unione"

A fine mese Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. Dopo l’invito di Carlo Conti, l’artista ha chiamato Pippo Baudo: “Mi ha detto ‘Non ci devi pensare, te l’ho già detto più di una volta che sei pronta. Vai!’”. Inoltre, venerdì 6 febbraio Laura Pausini pubblicherà il nuovo album Io Canto 2 e si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Laura Pausini ha incontrato la stampa per presentare i suoi numerosissimi progetti imminenti: il nuovo album Io Canto 2, la co-conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, l’esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina e l’undicesimo tour mondiale. L’artista ha parlato della telefonata a Pippo Baudo prima di accettare la co-conduzione della kermesse musicale: “La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto ed è come se ora questo cerchio si chiudesse”.

io canto 2, laura pausini: “Facciamo musica, non la guerra!”

La telefonata a Pippo Baudo, una nuova tournée mondiale e l’album Io Canto 2 in uscita venerdì 6 febbraio. Laura Pausini ha presentato i numerosi progetti alla stampa: “Nell’ultimo anno mi sento molto più serena, calma e in pace con me stessa. Vorrei far arrivare questa sensazione trasmettendo un messaggio di unione e serenità”. A poche settimane dall’uscita del singolo La dernière chanson (Due Vite) con Julien Lieb, l’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo brano 16 marzo con Achille Lauro. Il nostro incontro.

A fine mese tornerai sul palco del Teatro Ariston affiancando Carlo Conti al Festival di Sanremo

Innanzitutto, devo dire che sono quindici anni che mi chiedono di presentare il Festival, ma ho sempre detto di ‘no’. Cos’è cambiato? È successo che Carlo Conti, una persona molto speciale, mi ha trasmesso una sensazione di calma che prima non avevo mai provato. Poi, negli anni ho avuto la fortuna di conoscere il mondo della conduzione. Dopo l'incontro di nascosto con Carlo in un hotel di Roma, ho fatto una chiamata. Ho telefonato a Pippo Baudo, una delle pochissime persone a conoscenza di questo invito. Lo avevo detto soltanto a mio marito e alla mia manager. Pippo mi ha detto ‘Non ci devi pensare, te l’ho già detto più di una volta che sei pronta. Vai!'.

Sarà un ritorno sul palco del 1993

Mi sento protetta da Pippo, sono nata lì nel 1993 con La Solitudine. Se quell’anno non ci fosse stato lui alla Direzione Artistica, non so se mi avrebbero scelto. La sua presenza nella mia vita ha cambiato tutto ed è come se ora questo cerchio si chiudesse. Era da un po’ di tempo che mi diceva di buttarmi nella conduzione, ma in Italia ho sempre un po’ di paura, però ora, forse, sono diventata matura.

Pronta?

Mi sono preparata fisicamente, ho fatto un sacco di palestra e ho seguito un’alimentazione adeguata, ma non sto parlando di cibo, ma di una dieta social. Anche sotto consiglio di Carlo Conti, ho deciso di fare una pausa dai social provando inizialmente per una settimana. Non sono completamente sparita perché ogni tanto leggo, ma mi sento come se avessi fatto una doccia: più pulita, libera e sana.

Una decisione per proteggere te stessa

Appena ci svegliamo, tutti i giorni riceviamo notizie legate all’odio, alla violenza e alle guerre. Sono tutte notizie tristi e negative che non ti danno quella luce di cui hai bisogno per iniziare la giornata. Poi se entri sui social ci sono tante persone che sfogano odio usando frasi pesanti. Io che sono abbastanza emotiva non la vivo serenamente, non so più affrontare bene neanche il luogo dove mi sento più libera e felice: il palcoscenico.