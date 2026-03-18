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Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

Immagine tratta dal trailer su YouTube, canale ufficiale di Disney+

Miley Cyrus è tornata nei luoghi e nei panni della popstar che ha lanciato la sua carriera ed è pronta a festeggiare lo speciale anniversario col pubblico che, dice, è cresciuto letteralmente con lei

Manca poco alla messa in onda di Hannah Montana 20th Anniversary Special, lo speciale realizzato per celebrare i venti anni dalla messa in onda di Hannah Montana, l'iconica serie televisiva che ha lanciato Miley Cyrus nell'Olimpo delle popstar. 
Dopo il primo teaser e il poster, Disney+ ha rilasciato il trailer dello speciale che debutterà in streaming sulla piattaforma il 24 marzo, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. 
Sarà un viaggio tra i ricordi coloratissimo e pieno di emozione, come provano le immagini diffuse in anteprima. 
Cyrus, legatissima ad Hannah Montana, per l'occasione, è tornata a vestirsi come lei ma in una versione più adulta. 

Una coloratissima festa per celebrare lo show 

Si commuove, si diverte e si sorprende Myley Cyrus nel tornare sui luoghi e sul palco nei panni di Hannah Montana, la protagonista della serie televisiva Disney Channel che ha definito una generazione. 
Lei è Miley ma è anche Hannah, dice nelle immagini del trailer di un racconto che si snoda tra passato e presente
Il pubblico è eccitato come un tempo e Cyrus è grata per una stagione della sua vita che non potrà dimenticare mai. "Noi siamo realmente cresciuti insieme", dice dal palco sfoggiando la chioma bionda, liscia e con la frangetta. 
Tutto scintilla come un tempo, nonostante il passare degli anni. Miley Cyrus riaccende le luci sul set dello show e da lì risponde alle domande di Alex Cooper, conduttrice dello speciale
In altri momenti sarà lei stessa a condividere i ricordi con altri ospiti speciali. Tra questi, suo padre, Billy Ray Cyrus, e sua madre Tish
La famiglia della cantante si fonde alla famiglia creata coi fan nel corso degli anni di Hannah Montana.
Lo speciale è un modo per omaggiare lo show ma principalmente il pubblico che lo ha reso un fenomeno popolare e amatissimo. 
Una festa più che una operazione nostalgia. Con i set e costumi dell'epoca, i filmati d'archivio e le note di canzoni da cantare ancora una volta

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L'eredità di Hannah Montana

Hannah Montana è stata trasmessa negli Stati Uniti tra il 2006 e il 2011 trasformando la tv per i ragazzi. 
La serie televisiva, che è stata candidata agli Emmy Awards,  ha generato 14 album di platino e 18 d’oro in tutto il mondo, oltre a due film.  
In questo speciale Miley Cyrus, oltre ad essere la star assoluta, è stata anche produttrice esecutiva, insieme a Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan.
La regia è stata affidata a Sam French, che ha diretto Taylor Swift: The Eras Tour
I fan possono prepararsi allo show con il rewatch dei momenti preferiti di Hanna Montana le cui quattro stagioni sono disponibili in streaming su Disney+, come anche i film parte del franchise, Hanna Montana: The Movie (2009) e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert (2008). 
Miley Cyrus ha commentato così l'operazione: “Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è una cosa di cui vado molto fiera. Questo ‘Hannahversary’ è un modo per celebrare e ringraziare i fan che mi sono vicini da 20 anni”.

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©Getty

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