Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni

Miley Cyrus è tornata nei luoghi e nei panni della popstar che ha lanciato la sua carriera ed è pronta a festeggiare lo speciale anniversario col pubblico che, dice, è cresciuto letteralmente con lei

Manca poco alla messa in onda di Hannah Montana 20th Anniversary Special, lo speciale realizzato per celebrare i venti anni dalla messa in onda di Hannah Montana, l'iconica serie televisiva che ha lanciato Miley Cyrus nell'Olimpo delle popstar.

Dopo il primo teaser e il poster, Disney+ ha rilasciato il trailer dello speciale che debutterà in streaming sulla piattaforma il 24 marzo, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Sarà un viaggio tra i ricordi coloratissimo e pieno di emozione, come provano le immagini diffuse in anteprima.

Cyrus, legatissima ad Hannah Montana, per l'occasione, è tornata a vestirsi come lei ma in una versione più adulta.

Una coloratissima festa per celebrare lo show Si commuove, si diverte e si sorprende Myley Cyrus nel tornare sui luoghi e sul palco nei panni di Hannah Montana, la protagonista della serie televisiva Disney Channel che ha definito una generazione.

Lei è Miley ma è anche Hannah, dice nelle immagini del trailer di un racconto che si snoda tra passato e presente.

Il pubblico è eccitato come un tempo e Cyrus è grata per una stagione della sua vita che non potrà dimenticare mai. "Noi siamo realmente cresciuti insieme", dice dal palco sfoggiando la chioma bionda, liscia e con la frangetta.

Tutto scintilla come un tempo, nonostante il passare degli anni. Miley Cyrus riaccende le luci sul set dello show e da lì risponde alle domande di Alex Cooper, conduttrice dello speciale.

In altri momenti sarà lei stessa a condividere i ricordi con altri ospiti speciali. Tra questi, suo padre, Billy Ray Cyrus, e sua madre Tish.

La famiglia della cantante si fonde alla famiglia creata coi fan nel corso degli anni di Hannah Montana.

Lo speciale è un modo per omaggiare lo show ma principalmente il pubblico che lo ha reso un fenomeno popolare e amatissimo.

Una festa più che una operazione nostalgia. Con i set e costumi dell'epoca, i filmati d'archivio e le note di canzoni da cantare ancora una volta. Leggi anche Miley Cyrus, la dedica ad Hannah Montana: "Mi ha resa Miley"

L'eredità di Hannah Montana Hannah Montana è stata trasmessa negli Stati Uniti tra il 2006 e il 2011 trasformando la tv per i ragazzi.

La serie televisiva, che è stata candidata agli Emmy Awards, ha generato 14 album di platino e 18 d’oro in tutto il mondo, oltre a due film.

In questo speciale Miley Cyrus, oltre ad essere la star assoluta, è stata anche produttrice esecutiva, insieme a Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan.

La regia è stata affidata a Sam French, che ha diretto Taylor Swift: The Eras Tour.

I fan possono prepararsi allo show con il rewatch dei momenti preferiti di Hanna Montana le cui quattro stagioni sono disponibili in streaming su Disney+, come anche i film parte del franchise, Hanna Montana: The Movie (2009) e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert (2008).

Miley Cyrus ha commentato così l'operazione: “Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è una cosa di cui vado molto fiera. Questo ‘Hannahversary’ è un modo per celebrare e ringraziare i fan che mi sono vicini da 20 anni”. Leggi anche La lettera di Miley Cyrus ad Hannah Montana per il 15° anniversario