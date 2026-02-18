Hannah Montana, per i 20 anni Miley Cyrus annuncia uno speciale in uscita il 24 marzoSerie TV
Miley Cyrus tornerà a vestire i panni di Hannah Montana: Disney ha confermato la realizzazione di uno speciale dedicato al celebre personaggio, a vent’anni dal debutto della serie che ha lanciato la sua carriera.
I fan potranno rivedere la popstar dai capelli biondi, capace di vivere una doppia vita tra i corridoi di scuola di giorno e i palchi illuminati di notte.
Si intitola Hannah Montana 20th Anniversary Special ed è pensato per commemorare i vent’anni dalla prima messa in onda della serie. Registrato dal vivo davanti a un pubblico in studio, l’evento comprenderà un’intervista approfondita a Miley Cyrus, guidata da Alex Cooper. L’obiettivo dello speciale è raccontare da vicino la nascita di uno dei personaggi più iconici di Disney Channel e l’impatto duraturo che Hannah Montana ha avuto sulla cultura pop mondiale.
Nel comunicato ufficiale Disney si legge: “La conversazione offrirà uno sguardo intimo sulla creazione di uno dei personaggi più iconici della cultura pop e sull'impatto duraturo che lo show e il personaggio hanno avuto sui fan di tutto il mondo. Con sincera nostalgia e una nuova prospettiva, Cyrus rivisiterà i momenti, la musica e i ricordi che hanno definito un'epoca”.
Lo speciale includerà materiali d’archivio inediti e la ricostruzione di set memorabili come il soggiorno della famiglia Stewart e il guardaroba di Hannah Montana. “Ci saranno anche alcune note familiari che torneranno alla ribalta”, aggiunge Disney.
Miley Cyrus: un legame che dura da vent’anni
Miley Cyrus ha commentato l’evento con parole cariche di emozione: “Hannah Montana sarà sempre parte di me. Quello che è iniziato come uno show televisivo è diventato un'esperienza condivisa che ha plasmato la mia vita e quella di tantissimi fan, e sarò sempre grata per questo legame. Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è qualcosa di cui sono molto orgogliosa. Questo 'Hannahversary' è il mio modo di celebrare e ringraziare i fan che mi sono stati accanto per 20 anni”.
Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, ha sottolineato come la serie abbia influenzato intere generazioni: “Hannah Montana ha aperto le porte a tantissimi fan, che hanno potuto sognare in grande, cantare a squarciagola e accettare ogni lato di sé, ed è per questo che la sua eredità continua a brillare attraverso le generazioni. Collaborare con Miley in questo speciale è un sogno, e vogliamo che sia una lettera d'amore ai fan, che rimangono appassionati oggi come lo erano quando la serie ha debuttato quasi 20 anni fa”.
Quando sarà disponibile lo speciale
Gli spettatori non dovranno attendere a lungo: Hannah Montana 20th Anniversary Special sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 24 marzo 2026.
Per accompagnare l’attesa, la piattaforma streaming offre già la collezione completa di Hannah Montana, permettendo ai fan di rivivere le avventure di Miley Cyrus.
Inoltre, dal 19 febbraio 2026, saranno accessibili anche tutte e quattro le stagioni della serie, il film Hannah Montana: The Movie e il concerto Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds.
Un cult che ha dato il la al successo di Miley Cyrus
Hannah Montana è una serie televisiva statunitense ideata da Michael Poryes, Rich Correll e Barry O'Brien, trasmessa originariamente su Disney Channel dal 24 marzo 2006 al 16 gennaio 2011. In Italia è arrivata il 21 settembre 2006 su Disney Channel. Composta da quattro stagioni, l’ultima delle quali intitolata Hannah Montana Forever, la serie ha lanciato la carriera di Miley Cyrus e ha generato anche due film: Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert.
La trama racconta le vicende di Miley Stewart, interpretata da Miley Cyrus, una ragazza che si trasferisce dal Tennessee a Malibù con il fratello maggiore Jackson e il padre Robby, celebre musicista country rimasto vedovo. Di giorno Miley conduce una vita normale, frequentando la scuola e gli amici Lilly Truscott e Oliver Oken, mentre di notte diventa Hannah Montana, popstar amatissima in tutta la nazione. La serie si concentra sulle sfide di mantenere segreta la sua doppia identità, tra concerti, amicizie e le esperienze quotidiane tipiche di un’adolescente.
Accanto alla protagonista Miley, spiccano personaggi come Lilly Truscott/Lola Luftnagle, Oliver Oken/Mick Rofono Lee III, Jackson Rod Stewart e Robby Stewart, tutti parte integrante del suo mondo e del suo equilibrio tra vita normale e fama. La serie ha inoltre ospitato crossover con altri show Disney e cameo di personaggi famosi, confermandosi un fenomeno culturale tra gli adolescenti.
La popolarità di Hannah Montana si è estesa anche alla musica e al cinema: gli album legati alla serie e i film hanno consolidato il successo della protagonista, rendendo Hannah Montana un’icona della cultura pop giovanile a livello internazionale.
