Miley Cyrus tornerà a vestire i panni di Hannah Montana: Disney ha confermato la realizzazione di uno speciale dedicato al celebre personaggio, a vent’anni dal debutto della serie che ha lanciato la sua carriera. I fan potranno rivedere la popstar dai capelli biondi, capace di vivere una doppia vita tra i corridoi di scuola di giorno e i palchi illuminati di notte. Si intitola Hannah Montana 20th Anniversary Special ed è pensato per commemorare i vent’anni dalla prima messa in onda della serie. Registrato dal vivo davanti a un pubblico in studio, l’evento comprenderà un’intervista approfondita a Miley Cyrus, guidata da Alex Cooper. L’obiettivo dello speciale è raccontare da vicino la nascita di uno dei personaggi più iconici di Disney Channel e l’impatto duraturo che Hannah Montana ha avuto sulla cultura pop mondiale. Nel comunicato ufficiale Disney si legge: “La conversazione offrirà uno sguardo intimo sulla creazione di uno dei personaggi più iconici della cultura pop e sull'impatto duraturo che lo show e il personaggio hanno avuto sui fan di tutto il mondo. Con sincera nostalgia e una nuova prospettiva, Cyrus rivisiterà i momenti, la musica e i ricordi che hanno definito un'epoca”. Lo speciale includerà materiali d’archivio inediti e la ricostruzione di set memorabili come il soggiorno della famiglia Stewart e il guardaroba di Hannah Montana. “Ci saranno anche alcune note familiari che torneranno alla ribalta”, aggiunge Disney.

Miley Cyrus: un legame che dura da vent’anni Miley Cyrus ha commentato l’evento con parole cariche di emozione: “Hannah Montana sarà sempre parte di me. Quello che è iniziato come uno show televisivo è diventato un'esperienza condivisa che ha plasmato la mia vita e quella di tantissimi fan, e sarò sempre grata per questo legame. Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è qualcosa di cui sono molto orgogliosa. Questo 'Hannahversary' è il mio modo di celebrare e ringraziare i fan che mi sono stati accanto per 20 anni”. Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, ha sottolineato come la serie abbia influenzato intere generazioni: “Hannah Montana ha aperto le porte a tantissimi fan, che hanno potuto sognare in grande, cantare a squarciagola e accettare ogni lato di sé, ed è per questo che la sua eredità continua a brillare attraverso le generazioni. Collaborare con Miley in questo speciale è un sogno, e vogliamo che sia una lettera d'amore ai fan, che rimangono appassionati oggi come lo erano quando la serie ha debuttato quasi 20 anni fa”. Approfondimento Miley Cyrus, la dedica in lacrime a Hannah Montana: "Mi ha resa Miley"

Quando sarà disponibile lo speciale Gli spettatori non dovranno attendere a lungo: Hannah Montana 20th Anniversary Special sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 24 marzo 2026. Per accompagnare l’attesa, la piattaforma streaming offre già la collezione completa di Hannah Montana, permettendo ai fan di rivivere le avventure di Miley Cyrus. Inoltre, dal 19 febbraio 2026, saranno accessibili anche tutte e quattro le stagioni della serie, il film Hannah Montana: The Movie e il concerto Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds. Approfondimento La lettera di Miley Cyrus ad Hannah Montana per l'anniversario