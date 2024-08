Miley Cyrus, la dedica in lacrime a Hannah Montana: "Mi ha resa Miley"

Nella vita di Miley Cyrus, Hannah Montana è stato un punto di svolta. O, meglio, l'inizio di tutto. Nei due decenni successivi all'ottenimento di quel ruolo, la musicista e attrice è entrata a far parte della storia della cultura pop. E, nel corso della cerimonia del D3: The Ultimate Disney Fan Event, è diventata la più giovane artista di sempre a ricevere il titolo di Disney Legend.

Il discorso di Miley Cyrus ai D3

"Prima di cominciare, vi svelerò un piccolo segreto delle Disney Legend: io sono quella che vi dice ciò che non dovreste sapere", ha scherzato Miley Cyrus all'inizio del suo discorso, sottolineando che avrebbe sicuramente pianto. "Ma voglio dirvi anche che le leggende si spaventano, come tutti. Io ho paura in questo momento... È leggendario avere paura e farlo comunque: non esiste il fallimento quando ci provi".

A presentare l'attrice è stata la musicista country Lainey Wilson, che ha cantato una cover della canzone che ha dato inizio a tutto: Best of Both Worlds. "Miley, voglio ringraziarti per non aver mai avuto paura di uscire dagli schemi, per essere sempre rimasta fedele a te stessa e, cosa più importante, per aver sempre dato il massimo".

"Sono orgogliosa di essere stata Hannah Montana. Perché mi ha resa Miley in così tanti modi", ha detto poi Miley Cyrus, visibilmente commossa.

L'attrice ha poi ricordato la sua prima esibizione come pop star. Era uno spettacolo gratuito al centro commerciale Glendale Galleria. Anziché intonare la famosissima Best of Both Worlds, tuttavia, scelse This Is the Life, un brano che nessuno sapeva. "Perché in realtà ero una bambina con un grande sogno, e con una parrucca bionda al centro commerciale. Ma nel mio cuore ero Hannah Montana, ed ero già orgogliosa di essere lei". Davanti al filmato che ripercorreva le tappe della sua carriera, Miley ha pianto. E hai concluso: "Questo premio è dedicato ad Hannah, ai suoi fantastici e fedeli fan, e a tutti coloro che hanno reso il mio sogno una realtà".