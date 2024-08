Oceania 2, il trailer del nuovo film Disney

Come leader della terra e del mare, Vaiana cerca prove dell'esistenza di altre persone nelle isole vicine, e affronta un nuovo nemico sconosciuto avvolto in una luce viola e circondato da pipistrelli. Infine, anche la buffa tribù Kakamora fa la sua apparizione nel trailer, sparando freccette a Vaiana.

Dwayne Johnson ha spiegato quanto è importante per lui il messaggio del live action. " Credere che ci sia di più, e avere il coraggio di provare a prenderselo ... So cosa significa per me, essendo un uomo di cultura polinesiana, per metà nero e per metà samoano, e so cosa significa anche per Auli'".

Dwayne Johnson , la voce di Maui , l'amatissimo semidio tatuato di Oceania, ha ricevuto un una standing ovation al D3: The Ultimate Disney Fan Event, dove è arrivato per presentare "l'avventura più emozionante di sempre tra Oceania e Maui" e il nuovo trailer di Oceania 2 .

Una squadra eccezionale

La presentazione di Oceania 2 si è aperta con l'esibizione di Cravalho sulle note di We're Back, nuova canzone originale del film in uscita il 27 novembre, mentre sul palco si sono uniti i ballerini e i batteristi di Nonosina Polynesia sotto la direzione di Tiana Liufau, che ha contribuito alla coreografia di Oceania e Oceania 2. Le cantautrici vincitrici di un Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, così come la leggenda del Pacifico Opeatia Foa‘i e il compositore Mark Mancina, sono invece la firma della colonna sonora della pellicola.

In Oceania 2, David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller hanno raccolto l'eredità dei registi di Oceania John Musker e Ron Clements.

A completare il cast vocale ci sono Temuera Morrison nel ruolo di Tui, Nicole Scherzinger in quello di Sina. Rose Matafeo è Loto, David Fane è Kele, Hualālai Chung è Moni e Alan Tudyk è Heihei.



Oceania, del resto, per Disney è un vero e proprio successo. Dopo aver incassato 680 milioni di dollari al botteghino, ha collezionato oltre 1 miliardo di ore di streaming su Disney+, e ha ottenuto due nomination agli Oscar per il miglior film d'animazione e la migliore canzone originale per How Far I'll Go.