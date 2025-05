Fabri Fibra, esce il nuovo album "Mentre Los Angeles brucia"

Il rapper di Senigallia torna con un nuovo disco dopo un silenzio durato tre anni, preparandosi a riconquistare il panorama del rap italiano. L’album sarà disponibile a partire dal 20 giugno e la copertina, già svelata, è un’anticipazione visiva dell’atmosfera intensa e riflessiva che accompagnerà il disco



Fabri Fibra è tornato, per la gioia dei suoi fan a cui mancava da tanto, troppo tempo.

Il rapper di Senigallia torna con un nuovo disco dopo un silenzio durato tre anni, preparandosi a riconquistare il panorama del rap italiano. L’album si intitola Mentre Los Angeles brucia e sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2025. La copertina, già svelata (potete guardarla in fondo a questo articolo, nel post condiviso nelle scorse ore dall’artista nel suo account di Instagram ufficiale), è un’anticipazione visiva dell’atmosfera intensa e riflessiva che accompagnerà il disco. Per il momento, il progetto è già disponibile per il pre-ordine.

Il nuovo album, il decimo in studio nella carriera di Fabri Fibra, affonda le sue radici in un’esperienza personale vissuta dall’artista lontano da casa, ossia lontano dall’Italia. Fabri Fibra racconta che tutto è cominciato a Santa Monica, in California (USA), dove due anni fa ha iniziato a sperimentare nuove sonorità insieme a Pietrino, in arte Chef P. I due hanno cominciato a raccogliere idee, ascoltare beat e costruire una prima impalcatura del disco. Un evento meteorologico inaspettato, che ha colpito la città californiana, ha costretto il rapper a prolungare il suo soggiorno. Bloccato a Los Angeles a causa della tempesta, Fabri Fibra ha approfittato del tempo extra per concentrarsi sul nuovo materiale.

Una volta rientrato in Italia, il processo creativo di Fabri Fibra è entrato nel vivo nei primi mesi del 2025. Tra gennaio e febbraio, il rapper ha deciso di chiudersi in studio, completamente immerso nel suo mondo, per dare una forma definitiva al progetto. Ha lavorato in solitudine, filtrando ogni distrazione esterna, ascoltando ripetutamente i brani realizzati e selezionando quelli che, secondo lui, potessero incastrarsi alla perfezione in un mosaico coerente e potente. Era un processo meticoloso, quasi maniacale, durante il quale il tempo sembrava sospeso.

Il significato del titolo: tra cronaca e riflessione L'ispirazione per il titolo è arrivata all'improvviso, in un momento di pausa dal lavoro in studio. Accendendo la televisione, Fibra si è trovato di fronte a immagini forti provenienti dagli Stati Uniti. Un servizio giornalistico annunciava: "Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch". Quella frase lo ha colpito nel profondo, spingendolo a riflettere su quanto spesso si sia assuefatti al dolore e alla distruzione che ci circondano.

Un'analisi sul presente e sulla disconnessione emotiva L'artista confessa di essersi interrogato sulla capacità dell'essere umano di rimanere impassibile di fronte alle tragedie, troppo preso dalla routine quotidiana per fermarsi a osservare davvero ciò che accade fuori. Mentre Los Angeles brucia diventa così una metafora potente: una città in fiamme mentre ognuno continua a vivere la propria vita, protetto dalla distanza o forse dall'indifferenza. Un tema che Fabri Fibra ha deciso di affrontare con lucidità e profondità, ponendo al centro del suo nuovo lavoro una domanda scomoda ma necessaria: cosa stiamo facendo, mentre tutto intorno a noi crolla? Con il nuovo album, Fabri Fibra promette un ritorno non solo musicale, ma anche intellettuale. Un album che si preannuncia come uno specchio del nostro tempo, capace di unire il ritmo del rap alla riflessione sul mondo contemporaneo.