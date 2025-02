Fabri Fibra torna in concerto annunciando un nuovo tour estivo

Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album come il rap sia un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa. Il rapper di Senigallia si è fatto conoscere e amare da intere generazioni con i suoi dischi cult. Dal primo album Turbe Giovanili del 2002, passando per il classico Mr. Simpatia, al rivoluzionario disco d’esordio in una major Tradimento, fino al doppio platino con l’ultimo disco Caos.

A caccia di talenti

In attesa di vederlo live, Fabri Fibra torna in veste di giudice su Netflix, insieme a Geolier e Rose Villain, con la seconda stagione della competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle e dal titolo Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, disponibile dal 31 marzo. Anche questa volta sarà composta da otto episodi, divisi in 3 parti e durante i primi quattro, i tre giudici vanno a caccia dei migliori talenti emergenti, non solo nei grandi centri urbani ma in diversi angoli d’Italia. Esploreranno le interessanti realtà delle province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.