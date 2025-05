Fabri Fibra condannato, dovrà risarcire 70mila euro a Valerio Scanu

La Corte di Cassazione ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria tra Fabri Fibra e Valerio Scanu. Il rapper è stato condannato a risarcire il collega con 70mila euro per diffamazione a causa del testo del brano "A me di te" del 2013

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Fabri Fibra a risarcire Valerio Scanu con 70mila euro per diffamazione. La lunga battaglia legale ha avuto origine dalla pubblicazione, nel 2013, della canzone "A me di te", contenuta nell'album "Guerra e pace" del rapper. La Suprema Corte ha dunque respinto il ricorso presentato da Fabri Fibra, rendendo definitiva la sentenza emessa in Appello.