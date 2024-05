Oceania 2, il trailer è il più visto nella storia di Disney e Pixar

Non è nemmeno uscito al cinema, ma si preannuncia già un grandissimo successo. Oceania 2 (Moana 2 in lingua originale) arriverà nelle sale italiane il 27 novembre, ma ha già stabilito un record: il suo trailer, con oltre 178 milioni di visualizzazioni, è il più visto di sempre tra i film d’animazione della Walt Disney e Pixar. In precedenza, quelli ad aver generato più interesse erano stati Inside Out 2 (157 milioni) e Frozen 2 (116 milioni) e Gli Incredibili 2 della Pixar con 113 milioni.

Dopo il grandissimo successo di Oceania (2016), il nuovo capitolo sarà nelle sale italiane il 27 novembre. In questo sequel, ambientato tre anni dopo il primo, la giovane Vaiana Waialiki ha ricevuto un richiamo inaspettato dai suoi antenati esploratori. La protagonista deve così intraprendere un lungo viaggio verso i lontani mari dell’Oceania in acque pericolose e dimenticate. Ad accompagnarla in queste nuove avventure ci sono il semidio mutaforma Maui e un nuovo equipaggio di marinari davvero improbabili.

Il Live Action

A fine maggio, l’attore Dwayne Johnson (noto come The Rock) ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel in cui registra nuovi versi di You’re Welcome, celebre brano del film. The Rock, infatti, in Oceania vestirà i panni di Maui, il personaggio da lui doppiato. Il live action sarà disponibile al cinema il 10 luglio 2026 e la sua produzione comincerà in autunno. Nel cast di attori non ci sarà Auli’i Cravalho, la voce di Vaiana, che però sarà produttrice esecutiva con Johnson.