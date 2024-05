Oceania 2, il trailer del nuovo film Disney in uscita a novembre 2024

Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve intraprendere un viaggio verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per vivere una nuova avventura in compagnia di Maui e di un nuovo equipaggio di improbabili marinai

“Questo è il richiamo degli antenati a navigare sotto nuove stelle, per unire i nostri popoli da ogni parte dell’oceano”. Nel nuovo trailer di Oceania 2, il nuovo capitolo del film d’animazione Disney che uscirà nei cinema italiani il 27 novembre, Vaiana suona una conchiglia su una spiaggia tinta di rosa prima di imbarcarsi per nuove acquatiche avventure. Nella giornata di ieri, martedì 28 maggio, Dwayne "The Rock" Johnson, che nella versione originale ha doppiato il personaggio di Maui, aveva condiviso sui social un nuovo poster della pellicola. La protagonista appariva di spalle e in lontananza su una spiaggia al tramonto, mentre in primo piano un remo della sua barca e il grande uncino di Maui formavano il numero due. “L’oceano li sta chiamando di nuovo”, aveva scritto The Rock nella didascalia. In attesa dell'uscita del film diretto da Dave Derrick Jr., Disney ha annunciato a sorpresa anche l’uscita di un nuovo live action su Oceania.