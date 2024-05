Oceania, The Rock condivide un video dal backstage del live action

L'attore statunitense in un reel su Instagram intona le note del celebre brano You're Welcome. La pellicola uscirà il 10 luglio 2026 e avrà tra i protagonisti proprio Dwayne Johnson nei panni di Maui. Grande attesa anche per il sequel Oceania 2, nelle sale il 27 novembre 2024

Era appena stata annunciata la fine del doppiaggio di Oceania 2, che uscirà nelle sale il 27 novembre 2024, ma per il film Disney c’è un’altra novità che riguarda il live action del primo capitolo. L’attore Dwayne Johnson, noto come The Rock, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel in cui registra nuovi versi di You’re Welcome, la celebre canzone della pellicola. The Rock, infatti, in Oceania vestirà i panni di Maui, il personaggio da lui doppiato. Il live action sarà disponibile al cinema il 10 luglio 2026 e la sua produzione comincerà in autunno. Nel cast di attori non ci sarà Auli’i Cravalho, la voce di Vaiana, che però sarà produttrice esecutiva con Johnson.