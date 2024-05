Joker: Folie À Deux, Lady Gaga ha svelato i dettagli su Harley Quinn

“Non ho mai fatto niente di simile a quello che ho fatto in questo film prima d’ora”. In un’intervista rilasciata giovedì 23 maggio ad Access Hollywood durante la première del film-concerto Gaga Chromatica Ball a Los Angeles, Lady Gaga ha rivelato alcuni dettagli su Harley Quinn, il personaggio che interpreta nella pellicola Joker: Folie à Deux in arrivo nei cinema italiani il 2 ottobre. “La mia versione di Harley è mia, ed è molto autentica per questo film e per questi personaggi”, ha spiegato. “Quindi sarà tutto completamente nuovo e davvero divertente”. La popstar e attrice darà quindi un volto inedito alla protagonista femminile, che in passato era stata invece interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad (2016), Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (2020) e The Suicide Squad – Missione suicida (2021). “Mi rende così felice, perché come ho detto dall’inizio, tutto ciò che voglio è che Harley Quinn sia uno di quei personaggi come Macbeth o Batman che passa da un grande attore all’altro”, aveva dichiarato Robbie a MTV News nel 2022, esprimendo entusiasmo per l'assegnazione della parte a Lady Gaga. “È un tale onore aver costruito una base abbastanza solida affinché Harley possa ora essere uno di quei personaggi che altre attrici possono provare a interpretare. Penso che farà qualcosa di incredibile per il ruolo”.