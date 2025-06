Al Pacino e Leone XIV, prima udienza tra Papa americano e star cinema

Il premio Oscar ha incontrato il Pontefice in un'udienza privata in Vaticano insieme al produttore Andrea Iervolino. Entrambi sono coinvolti nel film Maserati: The Brothers sulla nascita e sull'evoluzione della casa automobilistica

Oggi, lunedì 16 giugno, Al Pacino ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano nella prima udienza ufficiale tra un pontefice americano e una star del cinema. “È con onore che annunciamo che questa mattina papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata presso la Santa Sede una delegazione del film Maserati: The Brothers, tra cui l’attore premio Oscar Al Pacino e il produttore Andrea Iervolino”, si legge in una nota dello stesso Iervolino. “L’incontro è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, incentrato su valori condivisi che sono al cuore sia della Chiesa cattolica sia del film: l’unità familiare, l’amore, la compassione e l’importanza di contribuire al bene comune”. Il comunicato ha proseguito: “Questi valori, che Papa Leone XIV ha ribadito costantemente nei suoi recenti messaggi al mondo, risuonano profondamente nella storia dei fratelli Maserati: una famiglia la cui eredità si fonda non solo sull’innovazione e sull’eccellenza, ma anche sul rispetto reciproco, la solidarietà e una visione condivisa”.

LA STORIA DELLA MASERATI Nel film Maserati: The Brothers, diretto dal regista Bobby Moresco (premio Oscar per Crash) e attualmente in lavorazione in Italia, Al Pacino, che è arrivato a Roma da New York a bordo di un jet privato, interpreta Vincenzo Vaccaro, sostenitore della famiglia Maserati agli inizi del loro percorso industriale. La pellicola segue infatti la nascita e l'evoluzione di uno dei marchi automobilistici italiani più prestigiosi insieme a Ferrari e Lamborghini. Nel 1914 una piccola officina a Bologna aveva infatti riunito le competenze dei tre fratelli Alfieri, Ernesto ed Ettore Maserati, che avevano dato il via alla creazione di prestanti veicoli. Il tridente, ispirato alla statua di Nettuno che spicca in una fontana bolognese, era poi diventato il simbolo della casa automobilistica. In breve tempo il nome Maserati si era legato alle competizioni sportive, a partire dall’ideazione della prima auto da corsa, la Tipo 26, che aveva segnato l’ingresso ufficiale dell’azienda nel mondo delle gare. Proprio su quella stessa vettura, Alfieri Maserati aveva subito un grave incidente durante la Coppa Messina nel 1927. Le conseguenze lo avevano accompagnato negli anni successivi, fino alla morte avvenuta nel 1932, a soli 44 anni. Nonostante il tragico evento, l’azienda aveva proseguito la propria attività fino alla cessione della quota di maggioranza nel 1937, anche se i suoi fondatori avevano comunque mantenuto un ruolo attivo nella gestione. Oggi, Maserati fa parte del gruppo Fiat. All’udienza papale non erano presenti gli altri membri del cast del film, che include nomi come Anthony Hopkins, Jessica Alba e Andy Garcia, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Approfondimento Al Pacino sarà Vincenzo Vaccaro nel film "Maserati: The Brothers"