Maserati, anche Salvatore Esposito nel cast del film biopic

Salvatore Esposito è entrato nel cast di Maserati: The Brothers, il biopic sulla storia dei visionari fratelli Maserati che hanno rivoluzionato il mondo delle auto di lusso e delle corse automobilistiche. L’annuncio arriva dal produttore Andrea Iervolino nel giorno dell’inizio delle riprese tra Modena, Bologna e Roma. Esposito, noto a livello internazionale per l’interpretazione di Gennaro “Genny” Savastano in Gomorra – La serie, si unisce al cast stellare composto da Anthony Hopkins, due volte vincitore del Premio Oscar, Andy Garcia, che ha conquistato la statuetta una volta, Jessica Alba e Maya Talem. “Salvatore è un attore di talento straordinario, che ha dimostrato di saper portare l’intensità e la passione tipiche del nostro cinema italiano anche al pubblico internazionale”, ha dichiarato in una nota Iervolino. “Come produttore, mi sento in dovere di promuovere e valorizzare i nostri talenti italiani in tutto il mondo, e Salvatore è l’esempio perfetto di questa missione”. Il film, diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, già regista di Lamborghini, presenta anche un’altra novità: la colonna sonora originale scritta da Diane Warren, leggenda della musica mondiale e quindici volte candidata agli Oscar. La cantautrice aveva già collaborato con Iervolino per la pellicola Tell It Like a Woman, grazie alla quale aveva ottenuto una candidatura alla statuetta per la Miglior canzone originale.