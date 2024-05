Chiara Ferragni attrice? Voci su partecipazione in film su Maserati

L’indiscrezione che rilancerebbe l’imprenditrice, dopo le vicende legate alla beneficenza e la separazione da Fedez, è stata data dalla pagina social Very Inutil People (“il rilancio di Chiara Ferragni passerebbe dal cinema, presto attrice in Maserati A Racing Life”). Il Corriere della Sera ha contattato il produttore del film: “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice”, ha detto Andrea Iervolino

Nelle scorse ore la pagina social Very Inutil People ha pubblicato un'indiscrezione secondo cui il rilancio di Chiara Ferragni passerebbe dal cinema, ipotizzando che presto l'imprenditrice e influencer italiana potrebbe recitare come attrice nel film Maserati A Racing Life.

Questo rumor che rilancerebbe verso una vita nuova la celebrità originaria di Cremona, dopo le vicende giudiziarie legate alla beneficenza e la separazione da Fedez, ha fatto ben presto il giro del web, portando il Corriere della Sera a contattare il produttore del film in questione, Maserati A Racing Life, per avere una conferma o una smentita. Nulla di ufficiale né di assolutamente certo è stato dichiarato, dato che il produttore non si è voluto "sbottonare", tuttavia le parole di Andrea Iervolino - Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe) - riportate nelle scorse ore nell'articolo pubblicato dal Corriere sono le seguenti: “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”.

L’articolo - firmato dal giornalista Nino Luca - riporta le seguenti parole del produttore Iervolino: “Chiara Ferragni ha le qualità per diventare un’attrice internazionale. Se sarà nel film? Lo sapremo presto, ma per lei solo un ruolo da protagonista”.



La prima domanda dell’intervista, tuttavia, non ha avuto conferme, dato che la risposta al quesito “è vero che Chiara Ferragni reciterà in una pellicola di sua prossima produzione sulla storia dei fratelli Maserati?” è stata: “Non confermo”.



Chiara Ferragni è stata avvistata a Los Angeles

Il giornalista del Corriere della Sera ha poi incalzato il produttore del prossimo film su Maserati (che è anche il produttore di un’altra pellicola che tratta di mondo automobilistico italiano, ossia il recente Ferrari di Michael Mann) dicendo che “ormai ne parlano tutti" e che "Chiara Ferragni è stata avvistata a Los Angeles”. “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve", è stata la replica di Iervolino. "Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo”.



Dunque, in controtendenza dato che i brand legati a Chiara Ferragni si stanno man mano defilando, il grande schermo vorrebbe invece scritturarla.

“Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”, prosegue Iervolino. “Sbaglia chi l’ha mollata”.

“Un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo”

Alla domanda relativa ai motivi che stanno alla base del presunto casting di Ferragni, Andrea Iervolino risponde al Corriere così: “Vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo”. Entra poi nei particolari, spiegando che il film sarebbe recitato in inglese, motivo per cui anche l'eventuale presenza di Chiara Ferragni comporterebbe la recitazione in questa lingua. Il produttore continua dicendo che non sa se l'influencer stia studiando o meno recitazione, tuttavia precisa: “Qualsiasi persona al mondo deve prepararsi, chiunque essa sia ha assolutamente bisogno di studiare”.

Il produttore: “Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto”

Tra i motivi per cui Andrea Iervolino vorrebbe avere nel cast del film Maserati A Racing Life proprio Chiara Ferragni ci sarebbe una questione di diffusione e promozione della pellicola. “Essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto”, spiega al Corriere. “Una come lei potrebbe aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo”.

Tuttavia ciò che intende dire Iervolino sembrerebbe non riguardare il numero di follower dell’influencer e imprenditrice italiana, dato che alla domanda “contano i 26 milioni di follower?” lui risponde prontamente dicendo che ha un'amica con 200 milioni di follower eppure non l’ha scelta...



“Qui parliamo di un film internazionale importante ma che parla di una storia italiana. Avere tanti follower aiuta per gli aspetti promozionali ma un film deve essere un’opera di qualità. Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale”, dichiara Iervolino.

L'unica cosa certa è che non interpreterebbe la moglie di uno dei fratelli Maserati

Tra le cose certe del film in questione, c'è la regia (a occuparsene sarà Bob Moresco, che ha scritto anche la storia), la presenza inevitabile di divi di Hollywood (“In un film che costa oltre 100 milioni di dollari ci devono essere per forza le grandi star internazionali”, ha affermato il produttore) e cosa Chiara Ferragni non interpreterebbe mai. Dato che in queste ore di indiscrezioni molti stanno ipotizzando che a lei potrebbe essere riservata la parte della moglie di uno dei fratelli Maserati - dunque la consorte di Ettore o Ernesto - Andrea Iervolino ha voluto fugare ogni dubbio: “Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati”.

Da non dimenticare è che nel 2013 e nel 2016 Maserati e Ferragni collaboravano

Un dettaglio - che non è passato inosservato a Nino Luca del Corriere della Sera - è il fatto che Chiara Ferragni ha collaborato a più riprese con Maserati. Sono due, per la precisione, le collaborazioni tra l’imprenditrice e la casa automobilistica. La prima risale al 2023 e la seconda al 2016.