Chiara Ferragni: "Basta fingere che tutto vada sempre bene"

LO SFOGO

Ferragni, che negli ultimi tempi ha decisamente diminuito il numero di post sui social, ha trascorso alcuni giorni a New York per discutere di un nuovo progetto di lavoro. “Sono stati cinque giorni un po’ di up and down che però mi servivano, insieme a care amiche”, ha raccontato nelle story Instagram l’influencer dopo il ritorno a Milano. Appena rientrata in Italia, Ferragni ha riabbracciato i due figli Leone e Vittoria, con i quali ha condiviso un pomeriggio al luna park. “In questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita”, ha detto. L'imprenditrice digitale si è poi sfogata sul momento difficile che sta attraversando: “In tutta questa m***a di questo periodo spero che ci siano anche delle cose belle, cose nuove per darmi anche nuovi stimoli. E quando dico m***a non dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po’ nei miei pensieri, faccio quel che posso, cerco di fare sempre quel che posso e a volte sono più in up e a volte sono più in down". Con gli occhi lucidi, ha proseguito: "Non so, penso sia giusto anche farvi anche vedere questa parte, cioè non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte, a volte vorrei essere meno forte ed essere solo un po’ più serena, punto”.