Fedez chiude Muschio Selvaggio: "Situazione insostenibile"

Nei giorni scorsi, il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso cautelare di Luis Sal, ex socio di Fedez ed ex volto di Muschio Selvaggio. Di conseguenza, il 50% della Muschio Selvaggio srl, di proprietà del rapper, è stato congelato. Ora arriva la decisione sua e di Mr. Marra: il podcast, che registra ogni settimana numeri record, si fermerà.

La decisione di Fedez e Mr. Marra

"Viste le ultime vicissitudini, non reputiamo andare avanti così. Non avrebbe senso, perché sta diventando una situazione insostenibile - lavorativamente parlando - per tutti": così Fedez ha spiegato la decisione di chiudere Muschio Selvaggio, dopo la messa in onda delle puntate già registrate. Mr. Marra, che ha preso il posto di Luis Sal dopo la chiacchierata lite con Fedez, ha poi spiegato che attenderanno le decisioni della controparte. Anche perché, una risoluzione del caso, è ben lontana. L'intenzione sua e di Fedez è quella di proseguire quel podcast dai numeri incredibili, con ospiti spesso dibattuti, argomenti rari, e quel pizzico di polemica che tiene alta l'attenzione. "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi dieci mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte", ha ribadito il podcaster.

Ma perché Muschio Selvaggio dovrebbe andare a Luis Sal? A dirlo sono le carte. E, più precisamente, il meccanismo della roulette russa in esse contenuto. Il 29 novembre 2023, Sal ha rifiutato di vendere le sue quote per 250mila euro. Il 15 dicembre, ha rifiutato anche la controfferta da 350mila. Secondo il meccanismo stabilito da contratto, lo youtuber aveva tre possibilità: accettare e vendere, rilanciare o rifiutare. Una volta rifiutato, la clausola lo obbliga a diventare lui stesso l'acquirente, per l'ultima cifra che Fedez gli ha offerto.