In occasione dell’uscita della nuova stagione di “The Ferragnez”, il rapper ha parlato del suo ex-amico e co-conduttore del podcast “Muschio Selvaggio”, sparito improvvisamente da febbraio di quest’anno. “Sono a un punto limite e avrei voluto evitare questo scenario. Capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori non sia stato dei migliori”

"Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario". L’uscita della nuova stagione dei The Ferragnez ha portato Fedez a rompere il silenzio su Luis Sal, influencer bolognese co-conduttore di Muschio selvaggio, la fortunata serie podcast che il cantante ha avviato da gennaio 2020. Luis Sal è però sparito dalla produzione ed è stato rimpiazzato in modo improvviso da febbraio di quest’anno. "Adesso ho degli impegni lavorativi", ha glissato Fedez. "La settimana prossima presenterò dei progetti su cui lavoro da tempo e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato dei migliori".