M - il figlio del secolo, Marinelli Miglior attore al Series Mania

L'attore riceve il prestigioso riconoscimento del festival internazionale dedicato alle serie per la sua performance nei panni di Mussolini nel titolo Sky Original “M – IL FIGLIO DEL SECOLO”. Diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino, la serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati, è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Il premio

Già vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino, Marinelli ha ritirato ieri sera il premio durante la cerimonia di chiusura del festival di Lille, che lo ha premiato “per la sua capacità di trasformarsi, di diventare qualcuno di completamente diverso da sé”.

I numeri da record della serie

Apprezzatissima fin dal suo debutto in anteprima mondiale fuori concorso all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la serie che adatta l’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega (edito da Bompiani) sull'ascesa al potere di Benito Mussolini ha raccolto recensioni entusiastiche e fatto registrare su Sky e NOW numeri da record, piazzandosi nella top3 dei titoli Sky Original più visti dal 2021 ad oggi.

Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati, M – IL FIGLIO DEL SECOLO è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A.. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

Come il romanzo, la serie racconta la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorre la Storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

M – IL FIGLIO DEL SECOLO è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.