Romina Power contro Al Bano che ha cantato Felicità in Russia

L'episodio conferma come, nonostante il legame artistico e personale durato decenni, tra Al Bano e Romina Power la distanza non sia solo geografica. Le divergenze sul concerto in Russia si sono trasformate in uno scontro pubblico che rivela come la canzone Felicità, un tempo emblema della loro unione, sia ora diventata il simbolo di uno scontro, forse generazionale, forse ideologico, ma certamente personale.

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”. Un’affermazione netta, diffusa con le modalità tipiche dei social, che è stata sufficiente a scatenare la reazione di Al Bano.

Romina Power si è scagliata contro Al Bano per essersi esibito pochi giorni fa in Russia cantando la loro hit Felicità: "Non è il luogo né il momento di cantare Felicità”, ha affermato l’ex compagna artistica e sentimentale del cantante di Cellino San Marco.

La replica del cantante: ferito e sorpreso

Contattato telefonicamente dal Corriere della Sera per un’intervista pubblicata dal sito web del quotidiano poche ore fa, Al Bano non nasconde il disappunto per le parole dell’ex moglie, con cui ha condiviso palchi, successi e una parte consistente della vita: “Questa è proprio una coltellata che non mi aspettavo da una signora che è anche la madre dei miei figli”. E prosegue articolando una riflessione più ampia: “Al Bano e Romina Power sono stati un duo straordinario, per anni, quando tra di loro c’era amore. Lei a un certo punto ha deciso di tagliare, di andarsene in America, di rompere una famiglia e un duo straordinario. Ognuno ha il diritto di fare nella sua vita ciò che vuole. E lei lo ha fatto. Adesso se n’è ritornata in Puglia. Ma perché spara queste bordate? A che titolo?”.

Il cantante ha continuato, durante l’intervista al Corriere, contestando l’intervento di Romina Power, sottolineando come lei non fosse nemmeno stata invitata: “Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare Felicità? A me non risulta che lei sia stata chiamata a esibirsi, mi piacerebbe che facesse vedere che è stata cercata e che poi ha deciso di non andarci. Questa è proprio una coltellata”.