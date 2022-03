“Putin ha commesso uno dei suoi più grandi errori". Con queste parole, Al Bano ha annunciato che ospiterà tre profughi ucraini, in fuga dalla guerra. ( LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE ). "Andrò a prenderli nel punto di ritrovo di Cellino San Marco (Brindisi), e poi si trasferiranno da me. Si tratta di una madre con una bambina ed un ragazzo di 18anni. Dovrebbero essere tutti dello stesso nucleo familiare".

approfondimento

Guerra in Ucraina, Al Bano vs Putin. Annullati suoi concerti in Russia

Al Bano ha raccontato all' Agi di come è nata l'idea di ospitare nella sua tenuta in provincia di Brindisi dei rifugiati ucraini: "Una mia cugina da anni ha rapporti con la comunità ucraina, oggi arriverà un gruppo di cinque persone, tre staranno in casa mia, mi sembra giusto e doveroso". Una scelta con la quale il cantante pugliese manifesta il suo dissenso nei confronti del leader del Cremlino, per il quale anni addietro aveva speso parole di apprezzamento che, però, ora sono radicalmente cambiate: "Ho cantato per Putin, mi è piaciuto in passato e ora non mi piace più, ma mi è dispiaciuto, in questi giorni, vedermi definito ‘amico di Putin' l'ho conosciuto, ho cantato per lui, ma purtroppo non sono un suo amico, altrimenti gli avrei consigliato di far parlare l'intelligenza".