DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news del 16 marzo sulla crisi

Il capo del governo ucraino Zelensky ha incontrato i premier di Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca, giunti a Kiev a nome del Consiglio europeo: "Oggi si fa la Storia". Secondo Zelensky il negoziato che si è tenuto nella mattina di martedì e che riprenderà oggi è andato "abbastanza bene". La novità è che l'Ucraina sembra aver accettato ormai il fatto di non poter entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza. Dal canto suo Putin dichiara che il governo di Kiev "non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile".

Nella notte bombardata la costa a sud di Odessa, attacchi anche su altre città.

Intanto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha convocato il Consiglio straordinario della Nato il 24 marzo.