Guerra Russia-Ucraina, oggi riprendono i colloqui tra i due Paesi

I negoziati tra Kiev e Mosca dovrebbero proseguire oggi. “È un processo molto difficile e scivoloso. Ci sono contraddizioni fondamentali. Ma c'è sicuramente spazio per un compromesso”, ha detto il negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak. Il presidente Zelensky accetta di non poter entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza riservandosi il diritto di stringere patti con singoli Paesi. Chiusura del leader russo: “L'Ucraina non mostra di voler seriamente trovare soluzioni mutualmente accettabili”