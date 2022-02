Guerra in Ucraina, il racconto dell'inviato di Sky TG24. VIDEO

Sky TG24 segue la guerra in Ucraina con aggiornamenti ( IL CONFLITTO IN DIRETTA ) e approfondimenti ( LO SPECIALE ). Ecco il racconto dal campo con i servizi e le dirette del nostro inviato ( TUTTI I VIDEO DA KIEV ).

I palazzi distrutti a Kiev

L'esercito russo dice di non voler colpire obiettivi civili, ma in centro a Kiev sono numerosi i palazzi residenziali distrutti dai missili. Gli abitanti sono nascosti nei sotterranei, negli improvvisati rifugi antiaerei per la città. Spesso sono cantine in cui intere famiglie decidono di passare tutta la notte. I morti sarebbero 200.