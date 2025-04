Raid russo a Kiev, 9 morti e 63 feriti. Trump: Zelensky accetti intesa

Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di stanotte su Kiev, arrivando ad almeno nove morti e 63 feriti. Lo rendono noto funzionari ucraini, citati dai media locali.

Donald Trump ha detto di credere di aver raggiunto un "accordo con la Russia" per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia", ha detto il presidente americano. "Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky ... ma finora è stato più difficile". Il presidente Usa aveva attaccato duramente su Truth il leader ucraino per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo "senza carte da giocare".

