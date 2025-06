Proteste in California, settecento Marines arrivati a Los Angeles

“Se non avessi 'mandato le truppe' a Los Angeles le ultime tre notti, quella città, un tempo splendida e grandiosa, sarebbe ora in fiamme, proprio come 25.000 case rase al suolo a causa di un governatore e un sindaco incompetenti”, attacca Trump. E Newsom fa un’altra causa per i Marines

Il Comando settentrionale degli Stati Uniti ha annunciato che 700 Marines sono arrivati " nell'area metropolitana di Los Angeles " oggi. Lo riporta il New York Times. Una portavoce del comando, Becky Farmer, ha dichiarato di non poter fornire ulteriori dettagli sulla loro posizione specifica. In precedenza Donald Trump ha attaccato il governatore Gavin Newsom e Karen Bass su Truth: “Se non avessi 'mandato le truppe' a Los Angeles le ultime tre notti, quella città, un tempo splendida e grandiosa, sarebbe ora in fiamme, proprio come 25.000 case rase al suolo a causa di un governatore e un sindaco incompetenti".

Hegseth: “Intervenuti perché ce lo ha chiesto polizia”

Sul caso è intervenuto anche il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, che in una audizione al Congresso ha detto: “La numero uno della polizia di Los Angeles ci ha detto che era sopraffatta e così siamo intervenuti". Hegseth ha sottolineato che le autorità per l'immigrazione "hanno il diritto di condurre operazioni in sicurezza in qualsiasi stato e giurisdizione del Paese, che sia Minneapolis o Los Angeles, soprattutto dopo che 21 milioni di irregolari hanno attraversato il nostro confine sotto la precedente amministrazione". In precedenza Hegseth aveva difeso il dispiegamento della Guardia Nazionale e dei Marines a Los Angeles, affermando che l'amministrazione "deve essere in grado di far rispettare la legge sull'immigrazione in questo Paese". Il segretario alla Difesa ha, invece, ignorato le domande dirette di un membro della sottocommissione per gli stanziamenti per la Difesa, la deputata Betty McCollum, su quanto costi lo schieramento dei soldati nella città della California.

Newsom fa altra causa a Trump per i Marines

Intanto il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una seconda causa contro la decisione dell'amministrazione Trump di dispiegare altri 2000 uomini della Guardia nazionale e 700 marines per le proteste anti illegali a Los Angeles. Newsom ha promesso anche un aumento di 800 agenti locali e statali.