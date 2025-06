Scontri a Los Angeles, cosa succede e cosa sono le "città santuario"

La California ha presentato una causa contro l'ordine del tycoon di usare in chiave federale la Guardia Nazionale, senza il consenso del governatore. La causa sostiene che il presidente statunitense abbia oltrepassato i propri limiti, mobilitando i soldati in spregio a Gavin Newsom e invocando una legge che consente al presidente di farlo solo sotto la minaccia di un'"invasione" o di una "ribellione" straniera contro il governo degli Stati Uniti. "Sia chiaro: non c'è alcuna invasione. Non c'è alcuna ribellione", ha precisato il procuratore generale della California Rob Bonta in una nota