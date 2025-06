Proteste Usa, 150 arresti a San Francisco. Newsom: "Trump dittatore"

Un presidente "pericoloso" e "spericolato". Così il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito Donald Trump a seguito degli scontri che in questi giorni hanno infiammato Los Angeles, dopo i raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone nelle ultime settimane. Il governatore dem ha poi accusato il tycoon di essere un "dittatore" e di "incitare e provocare la violenza, creare caos di massa, militarizzare le città, arrestare gli oppositori". "Questi sono atti di un dittatore, non di un presidente", ha detto Newsom su X. E dopo il dispiegamento di ulteriori soldati della Guardia Nazionale a Los Angeles, il governatore ha replicato duramente: "Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l'ego di un presidente pericoloso. Questo è spericolato. Inutile. E irrispettoso nei confronti dei nostri soldati". La California ha anche fatto causa all'amministrazione Trump per l'ordine di schierare soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles senza il consenso del governatore, una mossa con pochi precedenti che ha aumentato drasticamente le tensioni tra il governo federale e lo Stato a guida democratica, il più popoloso d'America.

Arresti anche a San Francisco

Intanto, gli scontri si sono estesi anche a San Francisco. Come ha riferito il Dipartimento di Polizia di San Francisco in una nota riportata dai media Usa, circa 150 persone, tra cui minorenni, sono state arrestate ieri nella città californiana per "rifiuto di ordini di dispersione a causa di atti di violenza e vandalismo" durante le proteste fuori dall'edificio dei Servizi immigrazione. Secondo la polizia, gli arresti sono avvenuti dopo che la polizia ha impartito un ordine di dispersione a tutti i dimostranti. "I membri del gruppo sono diventati violenti e hanno iniziato a commettere reati che vanno dall'aggressione al vandalismo e al danneggiamento di proprietà", si legge nel comunicato. Diversi "individui sono diventati violenti, hanno vandalizzato proprietà e si sono rifiutati di lasciare la zona", ha affermato la polizia.

Newsom: "Causa a Trump per l'uso della Guardia nazionale"

La California ha presentato ieri una causa contro l'ordine di Trump di usare in chiave federale la Guardia Nazionale, senza il consenso del governatore. La causa sostiene che il presidente statunitense abbia oltrepassato i propri limiti quando ha mobilitato i soldati, in spregio a Gavin Newsom, invocando una legge che consente al presidente di farlo solo sotto la minaccia di un'"invasione" o di una "ribellione" straniera contro il governo degli Stati Uniti. "Sia chiaro: non c'è alcuna invasione. Non c'è alcuna ribellione", ha detto il procuratore generale della California Rob Bonta in una nota. "Il presidente sta cercando di creare caos e crisi sul campo per i propri fini politici", ha aggiunto. La causa sostiene che la mossa di Trump abbia violato illegalmente il ruolo di Newsom come comandante in capo della Guardia Nazionale della California.

Newsom: “La California difenderà i suoi principi in tribunale”

"Uno dei pilastri fondamentali della nostra Nazione e della nostra democrazia è che il nostro popolo sia governato da un sistema civile, non militare”, ha detto ancora Newsom. “I Padri Fondatori hanno sancito questi principi nella nostra Costituzione: un governo deve essere responsabile nei confronti del suo popolo, guidato dallo stato di diritto e da un'autorità civile, non militare”, ha ribadito sottolineando infine che “la California difenderà questi principi in tribunale".

Newsom: “Trump ha inviato 4000 soldati per provocare il disastro”

Commentando l'invio di soldati della Guardia Nazionale da parte del presidente statunitense, Newsom ha ribadito: "Trump sta cercando di provocare il caos inviando 4 mila soldati sul suolo americano. I criminali violenti che ne approfittano saranno ritenuti responsabili, state sicuri”. La priorità per il governatore californiano “è stata e sarà garantire la sicurezza di Los Angeles. Protestate pacificamente, mantenete la calma. Prendetevi cura l'uno dell'altro". Poi ha aggiunto: "Trump voleva esattamente il caos e ora tocca alla California ripulire il disastro. Stiamo collaborando con i partner locali per reclutare oltre 800 agenti di polizia statali e locali aggiuntivi per garantire la sicurezza delle nostre comunità di Los Angeles".

Newsom: "I marines a Los Angeles folle fantasia di un presidente dittatore"

L'invio di centinaia di marines a Los Angeles realizza "la folle fantasia di un presidente dittatoriale", ha scritto ancora su X il governatore dem. "I Marines statunitensi hanno prestato servizio onorevolmente in numerose guerre per difendere la democrazia. Sono eroi", afferma Newsom. E aggiunge: "Non dovrebbero essere schierati sul suolo americano, di fronte ai propri connazionali, per realizzare la folle fantasia di un presidente dittatoriale. Questo è antiamericano".