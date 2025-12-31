Il Pontefice, in mattinata, è entrato in piazza San Pietro a bordo della “papamobile” scoperta, per salutare e benedire i fedeli. Poi ha ricordato gli “eventi importanti” che hanno segnato il 2025, come la morte di Papa Francesco e le guerre che “continuano a sconvolgere il pianeta”, ma anche “il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo”. “Tutta la nostra vita è un viaggio”, ha detto Leone. Alle 17 il tradizionale appuntamento dei Primi Vespri e del Te Deum in ringraziamento per l'anno trascorso

Stamattina si è tenuta l’ultima udienza generale del 2025 di Papa Leone XIV. Il Pontefice è entrato in piazza San Pietro a bordo della “papamobile” scoperta, per salutare e benedire i fedeli presenti. Poi ha ricordato gli “eventi importanti” che hanno segnato l’anno che sta per finire, come la morte di Papa Francesco e le guerre che “continuano a sconvolgere il pianeta”, ma anche “il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo”. “Tutta la nostra vita è un viaggio”, ha detto Leone. Nel pomeriggio, dalle 17, il tradizionale appuntamento dei Primi Vespri e del Te Deum in ringraziamento per l'anno trascorso.

L’ultima udienza generale del 2025

In mattinata Papa Leone XIV, nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, l'ultima del 2025, ha detto: "L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo; altri dolorosi, come la dipartita del compianto Papa Francesco e gli scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta. Alla sua conclusione, la Chiesa ci invita a mettere tutto davanti al Signore, affidandoci alla sua Provvidenza e chiedendogli che si rinnovino, in noi e attorno a noi, nei giorni a venire, i prodigi della sua grazia e della sua misericordia". Poi ha aggiunto: "È in questa dinamica che si inserisce la tradizione del solenne canto del Te Deum, con cui stasera ringrazieremo il Signore per i benefici ricevuti. Ed è con questi atteggiamenti che oggi siamo chiamati a meditare su ciò che il Signore ha fatto per noi nell'anno passato, come pure a fare un onesto esame di coscienza, a valutare la nostra risposta ai suoi doni e chiedere perdono per tutti i momenti in cui non abbiamo saputo far tesoro delle sue ispirazioni e investire al meglio i talenti che ci ha affidato".

"Tutta la nostra vita è un viaggio"

Il Pontefice ha invitato anche "a riflettere su un altro grande segno che ci ha accompagnato nei mesi scorsi: quello del 'cammino' e della 'meta'. Tantissimi pellegrini sono venuti, quest'anno, da ogni parte del mondo, a pregare sulla Tomba di Pietro e a confermare la loro adesione a Cristo". Secondo Papa Leone, "questo ci ricorda che tutta la nostra vita è un viaggio, la cui meta ultima trascende lo spazio e il tempo, per compiersi nell'incontro con Dio e nella piena ed eterna comunione con Lui". "In tale luce escatologica di incontro fra finito e infinito si inquadra un terzo segno: il passaggio della Porta Santa, che in tanti abbiamo fatto, pregando e impetrando indulgenza per noi e per i nostri cari", ha aggiunto il Papa. Poi, in vista anche della chiusura il 6 gennaio dell'Anno Santo, ha concluso: "È il nostro 'sì' a una vita vissuta con impegno nel presente e orientata all'eternità".