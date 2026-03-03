Il primo volo con a bordo gli italiani rientrati dall'Oman è arrivato nella serata di ieri, 2 marzo, a Fiumicino. Oggi tornano in Italia altre centinaia di connazionali rimasti bloccati dal 28 febbraio nei vari Paesi del Golfo che hanno chiuso lo spazio aereo e cancellato tutti i voli dopo lo scoppio del conflitto tra Iran, Usa e Israele. Questa sera arrivano a “Milano i 200 ragazzi del gruppo che faceva la simulazione delle Nazioni Unite a Dubai, poi c'è il volo che parte da Abu Dhabi e stiamo favorendo il passaggio da Dubai a Muscat", ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Farnesina è al lavoro da giorni per garantire alloggi temporanei e rientri sicuri per tutti gli italiani. L’appello è ad evitare di fare affidamento su tutte le informazioni lette o sentite online ma a rivolgersi ai canali ufficiali del governo ovvero l’app Viaggiare sicuri e il sito www.dovesiamonelmondo.it (CRISI IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).