Il ministero è al lavoro per organizzare il ritorno in Italia di tutti i concittadini che, al momento dello scoppio del conflitto in Iran, si trovavano nei Paesi Arabi. Oggi su un volo i 200 studenti rimasti bloccati a Dubai. Per tutte le informazioni i canali ufficiali sono l’app Viaggiare sicuri e il sito www.dovesiamonelmondo.it
Il primo volo con a bordo gli italiani rientrati dall'Oman è arrivato nella serata di ieri, 2 marzo, a Fiumicino. Oggi tornano in Italia altre centinaia di connazionali rimasti bloccati dal 28 febbraio nei vari Paesi del Golfo che hanno chiuso lo spazio aereo e cancellato tutti i voli dopo lo scoppio del conflitto tra Iran, Usa e Israele. Questa sera arrivano a “Milano i 200 ragazzi del gruppo che faceva la simulazione delle Nazioni Unite a Dubai, poi c'è il volo che parte da Abu Dhabi e stiamo favorendo il passaggio da Dubai a Muscat", ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Farnesina è al lavoro da giorni per garantire alloggi temporanei e rientri sicuri per tutti gli italiani. L’appello è ad evitare di fare affidamento su tutte le informazioni lette o sentite online ma a rivolgersi ai canali ufficiali del governo ovvero l’app Viaggiare sicuri e il sito www.dovesiamonelmondo.it (CRISI IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).
Prenotazioni su bus e voli
Oggi, 3 marzo, sono previsti diversi voli che riportano in Italia non solo i 200 studenti che si trovavano a Dubai per un’attività extrascolastica di simulazione diplomatica ma anche altre persone che partono da Abu Dhabi e da Muscat, in Oman. Il ministero, in collaborazione con i governi locali che stanno aiutando nell’accoglienza e nell’organizzazione dei viaggi, ha favorito gli spostamenti dei nostri concittadini da Dubai alla capitale omanita. "Via pullman già è partito stamattina un convoglio”, ha fatto sapere Tajani. “Quando si prenotano - ha detto poi il ministro degli Esteri in un appello agli italiani nel Golfo - devono poi andare, perché se ci si prenota e poi non si sale sul bus si lasciano posti vuoti e qualcun altro può non rientrare. Quindi, siccome non tutti si sono presentati, lancio l'appello a non togliere spazio, anche se si cambia idea".
I rientri odierni
I seguenti, come comunicato dalla Farnesina, sono gli aerei previsti per oggi, 3 marzo, con a bordo gli italiani di rientro dal Golfo:
- due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone;
- un volo da Abu Dhabi diretto a Milano con a bordo circa 200 persone, tra cui gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students' Connection presenti a Dubai;
- altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l'Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l'altro alle ore 14:40 per Roma.
Per domani 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo da Mascate.
Da Big Mama a Mancini, gli italiani rimasti bloccati negli Emirati
L'ex ct della Nazionale italiana, le artiste Big Mama e Luisa Corna. Oltre che l'ex calciatore Danilo D'Ambrosio e gli influencer Basalari e Cappelli. Questi alcuni degli italiani che si trovavamo nelle aree colpite dagli attacchi di Usa ed Israele all'Iran e dalla conseguente risposta di Teheran