Air Canada, pilota aerei di linea per 17 anni senza licenza

Geoffrey Wall è accusato di aver ricoperto per circa 16 anni il ruolo di comandante senza la certificazione superiore richiesta. Le autorità canadesi cercano di chiarire come la presunta irregolarità sia rimasta inosservata per anni

Diciassette anni ai comandi dei jet più grandi di Air Canada, oltre 900 voli, tre milioni di dollari di stipendio. Una carriera che ricorda da vicino la trama di "Prova a prendermi", il film di Steven Spielberg in cui Leonardo DiCaprio interpreta Frank Abagnale, il truffatore che si finse pilota di linea spacciandosi per ciò che non era. Solo che questa volta non è cinema, ma una vicenda reale che sta scuotendo l'aviazione commerciale nordamericana.

Al centro c'è Geoffrey Wall, ex comandante della compagnia canadese, finito in un'inchiesta che, secondo gli inquirenti, lo vede protagonista di una lunga frode: avrebbe pilotato come comandante dal 2009 al 2025 senza possedere la licenza specifica richiesta per quel ruolo, presentando documentazione ritenuta non autentica. L'indagine, denominata "Project Icarus", punta a chiarire le responsabilità dell'ex pilota e, soprattutto, come la presunta irregolarità sia rimasta nascosta così a lungo nonostante i numerosi controlli del settore.

Le accuse dell'inchiesta Project Icarus

Wall è stato arrestato il 1° giugno e dovrà rispondere di diversi capi d'accusa. Secondo la polizia regionale di Peel, in Ontario, avrebbe ottenuto e mantenuto il ruolo di comandante senza aver mai conseguito la Airline Transport Pilot Licence (ATPL-A), la certificazione normalmente richiesta per quella posizione. Per gli investigatori, l'ex pilota avrebbe presentato documenti falsi per dimostrare di possedere i requisiti. L'inchiesta, formalmente avviata nel gennaio 2026, ha portato a sette accuse: tra queste, frode superiore a 5.000 dollari, utilizzo di documenti falsificati, possesso di marchi contraffatti e una presunta falsa denuncia relativa al furto di documenti professionali.

Pilota commerciale o comandante di linea: la differenza chiave

Uno degli aspetti centrali riguarda la distinzione tra essere pilota professionista e possedere le qualifiche per assumere il comando di un volo di linea. Wall disponeva di una regolare licenza commerciale e ha lavorato per anni nel settore. Le accuse non riguardano quindi la sua esperienza, ma il presunto mancato conseguimento della certificazione superiore necessaria per operare come comandante. Una differenza che rappresenta uno dei nodi che il procedimento dovrà sciogliere.

Oltre 900 voli sui Boeing della flotta

Nel periodo in cui avrebbe ricoperto il ruolo contestato, secondo gli investigatori Wall avrebbe comandato più di 900 voli, pilotando alcuni dei principali velivoli della compagnia: Boeing 767, 777 e 787. Le autorità sostengono che avrebbe percepito nel tempo circa tre milioni di dollari canadesi di stipendio. A colpire è anche il ruolo ricoperto all'interno della comunità professionale: secondo la polizia, Wall avrebbe svolto incarichi di rappresentanza nell'associazione dei piloti Air Canada, arrivando a presiedere il Master Executive Council.

Come è emersa l'anomalia

La scoperta sarebbe avvenuta soltanto nel 2025, durante una verifica ordinaria delle credenziali professionali, quando sarebbero emerse anomalie nella documentazione relativa alla licenza di volo. Air Canada avrebbe segnalato il caso alle autorità aeronautiche canadesi, dando il via agli accertamenti. Al momento dei controlli Wall era già in pensione.

I controlli superati e gli interrogativi sul sistema

Tra gli aspetti più discussi c'è il fatto che, finora, non siano emersi incidenti o problemi operativi collegati ai voli da lui comandati. Air Canada ha ricordato che tutti i comandanti vengono sottoposti periodicamente a sessioni obbligatorie di addestramento e verifica delle competenze, oltre ai controlli regolari di esaminatori certificati da Transport Canada. Proprio questo ha alimentato il dibattito tra esperti del settore, che si interrogano su come una presunta irregolarità amministrativa possa essere rimasta inosservata così a lungo.

Il tribunale sarà ora chiamato a stabilire se Wall non abbia mai ottenuto la licenza richiesta oppure se abbia falsificato specifici documenti per dimostrare di possederla: è il punto centrale dell'inchiesta. L'ex comandante dovrà comparire in tribunale il 29 giugno. Indagini e procedimento giudiziario sono ancora in corso.