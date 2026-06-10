Afghanistan, nuovo attacco aereo pakistano: diversi morti

Il Pakistan ha affermato di aver ucciso 26 persone legate ai talebani pakistani in attacchi aerei descritti come "precisi e calibrati" al confine con l'Afghanistan. In precedenza, un bilancio di Kabul aveva fatto riferimento a 12 morti nei raid, tra cui bambini. "A seguito dei recenti attentati terroristici in Pakistan sono stati effettuati attacchi precisi e calibrati lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan contro nascondigli e rifugi segreti", ha dichiarato il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar, aggiungendo che 26 persone legate al gruppo talebano pakistano Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp) sono state uccise.