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Afghanistan, nuovo attacco aereo pakistano: diversi morti

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In precedenza, un bilancio di Kabul aveva fatto riferimento a 12 morti nei raid, tra cui  bambini

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Il Pakistan ha affermato di aver ucciso 26 persone legate ai talebani pakistani in attacchi aerei descritti come "precisi e calibrati" al confine con l'Afghanistan. In precedenza, un bilancio di Kabul aveva fatto riferimento a 12 morti nei raid, tra cui  bambini. "A seguito dei recenti attentati terroristici in Pakistan sono stati effettuati attacchi precisi e calibrati lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan contro nascondigli e rifugi segreti", ha dichiarato il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar, aggiungendo che 26 persone legate al gruppo talebano pakistano Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp) sono state uccise.

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