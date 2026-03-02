Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman

Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani rimasti bloccati in Medio Oriente, dopo l’operazione militare lanciata da Usa e Israele contro l’Iran. A Roma è atterrato il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai. Martedì 3 marzo torneranno anche i circa 200 studenti minorenni. E resta alta l'attenzione per i tantissimi altri italiani che si trovano ancora in quell'area

Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani rimasti bloccati in Medio Oriente, dopo l’operazione militare lanciata da Usa e Israele contro l’Iran che ha coinvolto anche altri Paesi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). A Fiumicino, infatti, in serata è atterrato il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai. Martedì 3 marzo, con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno anche i circa 200 studenti minorenni. E resta alta l'attenzione per i tantissimi altri italiani che si trovano ancora in quell'area.

I primi italiani rientrati

Il Boeing 737, partito da Mascate e operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26 a Fiumicino. A bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti dagli Emirati Arabi, con l’assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nelle scorse ore, aveva spiegato che nella tarda serata di domenica un gruppo di 98 persone era transitato dagli Emirati Arabi all'Oman.

L'ex ct della Nazionale italiana, le artiste Big Mama e Luisa Corna. Oltre che l'ex calciatore Danilo D'Ambrosio e gli influencer Basalari e Cappelli. Questi alcuni degli italiani che si trovavamo nelle aree colpite dagli attacchi di Usa ed Israele all'Iran e dalla conseguente risposta di Teheran

