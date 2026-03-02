Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani rimasti bloccati in Medio Oriente, dopo l’operazione militare lanciata da Usa e Israele contro l’Iran. A Roma è atterrato il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai. Martedì 3 marzo torneranno anche i circa 200 studenti minorenni. E resta alta l'attenzione per i tantissimi altri italiani che si trovano ancora in quell'area

Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani rimasti bloccati in Medio Oriente, dopo l’operazione militare lanciata da Usa e Israele contro l’Iran che ha coinvolto anche altri Paesi ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). A Fiumicino, infatti, in serata è atterrato il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai. Martedì 3 marzo, con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno anche i circa 200 studenti minorenni. E resta alta l'attenzione per i tantissimi altri italiani che si trovano ancora in quell'area.

I primi italiani rientrati

Il Boeing 737, partito da Mascate e operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26 a Fiumicino. A bordo 127 italiani bloccati in Oman o trasferiti dagli Emirati Arabi, con l’assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nelle scorse ore, aveva spiegato che nella tarda serata di domenica un gruppo di 98 persone era transitato dagli Emirati Arabi all'Oman.